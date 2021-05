L’ingénieuse table montréalaise à 100 millions de dollars

Si les maisons se vendent à un rythme effréné au Québec, c’est qu’il y a de nombreux acheteurs prêts à dépenser pour en acquérir une. Ces mêmes acheteurs doivent ensuite meubler leur nouveau logis. Une situation qui profite au fabricant montréalais de la Table Transformable, qui prévoit de vendre pour 100 millions de dollars de ses tables modulaires « six en un » cette année.

L’engouement envers l’immobilier résidentiel est international. Et tous ces logements qui changent de mains se traduisent par un besoin accru en nouveau mobilier. Pour des meubles comme pour tout le reste, les consommateurs ont pris un important virage Web ces derniers mois, virage qui offre l’occasion à de jeunes pousses dans l’ombre de Brault et Martineau ou d’IKEA de se faire un nom. Rapidement.

Le fabricant montréalais Transformer Table, qui a connu du succès en 2016 sur la plateforme de prévente en ligne Kickstarter avec son projet de table à café convertible en une longue table à dîner, vient de récolter plus d’un million de dollars en deux semaines sur cette même plateforme avec un divan modulaire inspiré de la même logique : un seul meuble, plusieurs formes et fonctions.

Ce divan est en réalité une série de petits fauteuils qui s’attachent ensemble pour créer une causeuse, un divan, un divan sectionnel ou un ottoman. Ou une combinaison de ces variantes. C’est à l’acheteur de déterminer quelle formule est la sienne.

C’est ingénieux. Et ça marche : les ventes de l’entreprise située à Dorval ont plus que doublé chaque année depuis 2016 et devraient atteindre 100 millions en 2021. « Nous voulons être un IKEA du meuble intelligent », lance en entrevue Alexandre Doré, cofondateur avec cinq partenaires de Transformer Table.

L’entrepreneur et son équipe disent s’inspirer de grands innovateurs du monde des technos dans la façon dont ils conçoivent leurs futurs produits. « Le monde du meuble n’innove pas tant que ça, ça crée une occasion pour du mobilier plus intelligent, qui simplifie la vie des gens de plusieurs façons en même temps », croit M. Doré.

Son divan modulaire illustre sa théorie : il peut prendre différentes formes. Sa housse est détachable, lavable et remplaçable. Les coussins également. « Nous essayons de trouver une façon d’innover pour chacune des pièces de la maison. Nous avons fait la salle à manger, là c’est le salon. Ensuite, ce sera la cour, la chambre à coucher, le sous-sol… »

Dans la mire de Costco

La table modulaire montréalaise a fini par attirer l’œil de la chaîne américaine Costco, qui songe à la vendre dans ses magasins au Canada et aux États-Unis. Le géant américain a aussi dans sa mire le prochain nouveau produit que Transformer Table commercialisera sous peu. À la demande de bien des clients, il lorgne du côté de la terrasse pour voir quel succès aurait une table d’extérieur, ou même un ensemble de chaises et de sofas pour la cour.

Le monde du meuble n’innove pas tant que ça, ça crée une occasion pour du mobilier plus intelligent, qui simplifie la vie des gens [...]

Il reste à voir comment rendre les meubles de jardin plus ingénieux que ceux offerts actuellement par les grands détaillants. « La clé est de proposer un produit à prix raisonnable qui répond à plusieurs besoins différents en même temps, et qui présente trois ou quatre fonctions inédites », estime Alexandre Doré.

Et qui arrive au bon moment, aussi. L’interdiction de voyager a redonné à plusieurs ménages le goût de passer du temps dans la cour. L’intérêt doit être grand pour du mobilier d’extérieur plus polyvalent que des chaises longues qui se replient mal ou des tables trop grandes ou trop petites…