Lion Électrique construira une usine de véhicules en Illinois

La Compagnie Électrique Lion a annoncé vendredi la construction d’une usine de fabrication des véhicules électriques à Joliet, en banlieue de la ville de Chicago, Illinois. Depuis plusieurs mois déjà, le constructeur de Saint-Jérôme faisait miroiter l’installation d’une usine aux États-Unis pour accroître sa capacité de production, mais le lieu précis n’avait pas encore été dévoilé. Depuis vendredi également, les actions de la compagnie se transigent désormais sous le sigle « LEV » à la bourse de New York (« NYSE ») et à la Bourse de Toronto (« TSX »).

Selon l’entreprise Lion, spécialisée dans la production d’autobus et de camions électriques, sa nouvelle usine en Illinois représentera « le plus grand site de production spécialisé dans la fabrication de véhicules moyens et lourds zéro émission aux États-Unis, ainsi que la plus importante présence de Lion dans ce marché », est-il indiqué par voie de communiqué.

Dans le cadre de son entente avec le gouvernement de l’Illinois, Lion s’est engagée à faire un investissement initial d’au moins 70 millions de dollars américains (soit un peu plus de 85 millions de dollars canadiens) sur une période de trois ans.

Grâce à cette nouvelle usine, d’une capacité de production annuelle allant jusqu’à 20 000 véhicules électriques, l’entreprise prévoit créer au moins 745 emplois directs dans la région au cours des trois prochaines années. Les premiers véhicules devraient sortir de la chaîne de production dès le second semestre de l’année 2022, prévoit la compagnie.

« Cette expansion importante sur le marché américain nous permettra non seulement d’augmenter considérablement notre capacité de production globale de camions et d’autobus électriques, mais également de mieux servir nos clients tout en créant des emplois cruciaux dans le domaine de la fabrication durable, qui constitueront le moteur de l’économie verte », a déclaré Marc Bédard, p.-d.g. et fondateur de Lion par voie de communiqué.

D’autres détails suivront.