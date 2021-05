Une croissance des prix des propriétés de 15 à 20% à Montréal «encore cette année»

La valeur des propriétés de la grande région de Montréal sur le marché de la revente devrait continuer de croître de 15 à 20 % d’ici la fin de 2021, par rapport à l’an passé, entrevoit la Société canadienne d’hypothèques et de logement (SCHL).

Après avoir augmenté annuellement d’environ 5 à 6 % dans les années qui ont précédé la pandémie, le prix moyen a explosé sur le marché de la revente en 2020 à Montréal et dans sa banlieue pour atteindre une hausse d’environ 15 %. La tendance se poursuit d’ailleurs actuellement. Cette hausse avoisine d’ailleurs 25 % pour les quatre premiers mois de l’année en cours, par rapport à la même période en 2020.

Dans les prochains mois, cette pression sur le marché, qui est « insoutenable » à long terme, devrait diminuer quelque peu à la grandeur du pays, prévoit l’organisme fédéral dans un rapport publié jeudi. C’est donc dire que les ventes de logements et la croissance des prix à l’échelle canadienne diminueront par rapport à l’an passé. Elles demeureront toutefois « élevées », en particulier en ce qui a trait aux « maisons individuelles » offertes sur le marché de la revente.

Dans la grande région de Montréal, la SCHL entrevoit que le manque de propriétés disponibles et la baisse de leur abordabilité limiteront « la croissance des transactions en 2021 », qui pourrait se stabiliser au niveau de 2020. Les prix, cependant, continueront de grimper de façon importante, car les conditions de marché « continueront de favoriser fortement les vendeurs dans la métropole en 2021 ».

« Il n’y a pas beaucoup de stock sur le marché, ce qui fait en sorte que la demande est élevée et que l’offre est très limitée », ce qui contribue à la croissance des prix, explique au Devoir l’économiste Francis Cortellino, de la SCHL. Cette hausse devrait ainsi osciller entre 15 et 20 % « encore cette année », prévoit-il.

Cette situation pourrait d’ailleurs avoir des impacts sur le marché locatif, où le taux d’inoccupation demeure faible à bien des endroits dans la grande région de Montréal.

« Les jeunes ménages, qui ont moins les moyens de s’acheter une propriété avec les hausses de prix actuelles, restent locataires plus longtemps », souligne M. Cortellino. Ce dernier s’attend ainsi à ce que la pression à la hausse sur les loyers « soit encore présente » cette année, en particulier en banlieue de l’île de Montréal.

Le centre-ville, « l’ombre au tableau »

La forte hausse des prix sur le marché de la revente montréalais peut surprendre quand on prend en considération que le nombre de mises en chantier d’habitations dans la région métropolitaine a atteint l’an dernier son plus haut niveau en 15 ans, un élan qui devrait se poursuivre cette année. Or, précise M. Cortellino, ces nouvelles constructions concernent majoritairement le marché locatif. Elles ont donc peu d’impacts sur la fluctuation des prix sur le marché de la revente, explique-t-il.

Par ailleurs, le centre-ville de Montréal, qui écope durement de la pandémie, ayant vidé ses tours de bureaux en raison du recours massif au télétravail, se trouve à être « l’ombre au tableau » de la section de ce rapport portant sur la métropole québécoise. Dans ce secteur, tout comme dans le reste de Ville-Marie et de quelques quartiers voisins, « les ventes de copropriétés continueront de souffrir tant que les acheteurs et les investisseurs ne verront pas la situation aux frontières revenir un peu plus à la normale », peut-on lire.

L’exode vers la banlieue continuera par ailleurs de bénéficier aux régions éloignées voisines de la grande région de Montréal, où les logements sont généralement plus abordables, prévoit la SCHL.