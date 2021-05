Wealthsimple met la main sur 750 millions

La société canadienne de services financiers Wealthsimple a annoncé lundi avoir mobilisé 750 millions de dollars dans le cadre d’un accord de financement qui comprend plusieurs nouveaux investisseurs en capital de risque ainsi que certaines célébrités, dont le chanteur Drake et l’acteur Ryan Reynolds.

Le financement a été dirigé par Meritech et Greylock, et comprend les nouveaux investisseurs DST Global, Sagard, Iconiq, Dragoneer, TCV et iNovia, entre autres. En plus de Drake et de Ryan Reynolds, l’acteur Michael J. Fox, les joueurs de basketball de la NBA Kelly Olynyk et Dwight Powell et le hockeyeur de la LNH Patrick Marleau investissent également dans l’entreprise.

L’accord valorise l’entreprise à 5 milliards de dollars. Wealthsimple a indiqué qu’elle utiliserait l’argent mobilisé pour élargir sa position sur le marché, développer son offre de produits et faire croître son équipe.

Un groupe de sociétés de Power Corporation du Canada composé de Power Corporation, de la Financière IGM et de Great-West Lifeco est le principal actionnaire de Wealthsimple, avec une participation combinée de 62 % et 76 % des droits de vote. Une fois que l’opération de financement annoncée lundi sera conclue, ce qui devrait avoir lieu vers la mi-mai, la participation de ce groupe passera à 43 %, et il détiendra 60 % des droits de vote.

Wealthsimple, qui a commencé comme un gestionnaire d’investissement en ligne, s’est développée pour ajouter à ses services Wealthsimple Trade, une plateforme de négociation d’actions sans commission, etWealthsimple Crypto, qui permet aux utilisateurs d’acheter, de vendre et de détenir des actifs de cryptomonnaie. Elle a également lancé plus tôt cette année Wealthsimple Comptant, une application de virements d’argent pour particuliers.