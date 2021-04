Des solutions pour réduire les GES

Les Américains, ils l’ont, l’affaire. C’est ce que disent des entrepreneurs montréalais du secteur des technologies propres en voyant la rapidité avec laquelle les États-Unis comptent s’attaquer aux changements climatiques. Selon eux, transformer ce défi en une occasion d’affaires gigantesque est l’approche que devrait également privilégier le Canada s’il souhaite atteindre ses propres objectifs environnementaux.

« Les cibles [du Canada et des États-Unis] sont très ambitieuses. Il faudra agir rapidement pour y arriver. Les États-Unis ont montré que c’était faisable en créant en très peu de temps des industries autour de l’énergie solaire et du transport électrique », affirme Chris Stern, cofondateur et p.-d.g. de la société montréalaise CarbiCrete. L’entreprise, qui a essaimé de l’Université McGill, produit, à partir de retailles d’acier rejetées par les aciéries de Contrecœur, du béton dans lequel est injecté du gaz carbonique soustrait de l’atmosphère.

Une solution béton

Le béton que fabrique l’entreprise ne contient aucun ciment, un matériau très polluant à produire. CarbiCrete vend sous licence sa technologie à de grands producteurs au Canada et aux États-Unis et obtient des crédits-carbone qu’elle revend ensuite à de grands pollueurs. Chris Stern croit que cette façon de transformer le gaz carbonique en matériaux durables pourra résoudre le plus important défi du Canada s’il souhaite atteindre ses nouvelles cibles climatiques.

Jeudi, le gouvernement Trudeau a promis de réduire d’ici 2030 de 40 à 45 % les émissions de gaz à effet de serre (GES) du pays par rapport au niveau de 2005. Ottawa mise sur sa taxe carbone pour obliger les grands pollueurs à réduire leurs émissions, mais ne compte pas ralentir la production pétrolière au pays.

L’Alberta a déjà pris position : la solution passe par la capture et la séquestration du carbone émis par les pétrolières. Or, il n’existe aucune application de calibre industriel pour le faire. Liquéfier et enfouir dans le sol le gaz carbonique est coûteux et peu durable. Il faudra plus de solutions comme celles de CarbiCrete, affirme son cofondateur. « Si le Canada ne veut pas se retirer du pétrole, il devra investir dans des solutions vertes comme la nôtre », dit-il.

Le relais aux entreprises

« Il y a deux ans, je n’y aurais pas cru. Aujourd’hui, je pense qu’on va y arriver. Les entreprises et la technologie vont sauver la planète », s’exclame pour sa part Jean-Simon Venne, cofondateur et directeur de la technologie de BrainBox AI, un fabricant montréalais qui a mis au point une solution de chauffage et de climatisation pour édifices commerciaux qui les aide à réduire leur consommation d’énergie de 25 % à 45 % « sans grand investissement ».

BrainBox réalise l’essentiel de ses affaires à l’extérieur du Québec. Sa technologie est présente dans 17 pays répartis sur tous les continents. Son prochain objectif : accroître sa présence en Amérique du Nord. « Depuis novembre, la hausse de l’investissement dans les technologies propres aux États-Unis est phénoménale », dit M. Venne.

Le plan de relance de 2000 milliards $US du président Biden vise à rendre plus vertes les infrastructures du pays. Washington souhaite entre autres améliorer l’efficacité énergétique de quatre millions d’édifices en quatre ans. La climatisation et le chauffage émettent aux États-Unis plus d’un demi-milliard de tonnes de CO 2 par an, un volume qui peut être réduit presque de moitié si les bons outils sont mis en place. BrainBox compte faire partie de ces outils.

« C’est comme ça qu’on va gagner la lutte climatique, croit Jean-Simon Venne. Jusqu’à maintenant, les politiciens ont échoué à sauver la planète. C’est au tour des entreprises d’essayer de le faire. »