Pas de commission parlementaire sur la fièvre immobilière au Québec

Il n’y aura pas de commission parlementaire pour étudier la question de la surchauffe immobilière, a tranché le gouvernement de la Coalition avenir Québec (CAQ) mardi matin. Tandis que la ministre Andrée Laforest a récemment réitéré qu’il n’y a pas de crise du logement, Québec solidaire déplore que le gouvernement décide « de rester les bras croisés » malgré la « surchauffe du marché. »

Alors que les loyers grimpent à vue d’œil et que le marché de l’immobilier s’emballe partout au Québec, le député de Laurier-Dorion et responsable de Québec solidaire en matière de logement, Andrés Fontecilla, avait déposé en mars dernier un mandat d’initiative pour la tenue d’une commission parlementaire sur la fièvre immobilière. Le vote, qui devait à l’origine avoir lieu lundi dernier, a finalement été repoussé à cette semaine et s’est soldé par un refus du gouvernement.

« Le prix médian des maisons a augmenté en moyenne de 27 % l’année dernière au Québec. Au lieu de faire de l’aveuglement volontaire, la CAQ devrait prendre cette situation au sérieux avant qu’elle ne devienne hors de contrôle et que les familles de classe moyenne finissent par en payer le gros prix », a plaidé M. Fontecilla par voie de communiqué.

Le député solidaire appelle le gouvernement à se mettre « en mode solution dès maintenant » et à soumettre « un plan digne de ce nom pour contrer la spirale immobilière ». Entre autres, Québec solidaire demande que soit rendue obligatoire la divulgation des promesses d’achat en contexte d’offres multiples pour rendre les surenchères transparentes, mais aussi de rendre les inspections obligatoires, et d’interdire le renoncement à la garantie légale lors de l’achat d’une propriété, sauf en cas de succession.

La ministre Andrée Laforest n’a pas émis de commentaire à ce sujet, car elle n’est pas membre de la Commission.