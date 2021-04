Le financier américain Bernie Madoff, qui a plaidé coupable d’avoir orchestré la plus vaste fraude à la Ponzi de l’histoire, est mort apparemment de causes naturelles tôt mercredi matin dans un pénitencier fédéral médicalisé de la Caroline du Nord, aux États-Unis, selon ce qu’une source a révélé à l’agence Associated Press.

L’an dernier, les avocats de Bernie Madoff ont tenté d’obtenir la sortie de prison de l’homme de 82 ans en raison de la pandémie de COVID-19, signalant qu’il souffrait déjà de maladies chroniques, notamment d’un stade terminal d’insuffisance rénale, mais la requête a été rejetée.

Bernie Madoff, qui a connu des débuts modestes, a fondé et dirigé l’une des principales sociétés d’investissements de New York, qui portait son nom. Il a été condamné en 2009 à 150 ans de prison après avoir plaidé coupable à 11 chefs d’inculpation, notamment pour fraude et blanchiment d’argent.

Il avait perdu ses deux fils, Andrew, qui a succombé à un cancer à l’âge de 48 ans, et Mark, qui s’est suicidé en 2010 à l’âge de 46 ans. L’épouse de Bernie Madoff, Ruth, est encore en vie.