Le marché de l’emploi a pris du mieux en mars au Québec

Le marché de l’emploi a pris du mieux en mars au Canada, y compris au Québec, selon Statistique Canada.

L’emploi a augmenté de 1,6 % le mois dernier au Canada et s’est situé à 1,5 % de son niveau observé en février 2020, avant la pandémie de COVID-19. Au Québec, l’emploi a progressé de 26 000 (+0,6 %) en mars, après avoir enregistré une hausse notable en février.

C'est dans les secteurs les plus touchés par l'assouplissement des restrictions de santé publique liés à la pandémie de COVID-19 que l'effet s'est d'ailleurs fait le plus sentir, souligne l'agence fédérale. Les augmentations les plus marquées ont été enregistrées en Ontario, en Alberta, en Colombie-Britannique et au Québec.

On a observé une diminution de 0,7 point de pourcentage du taux de chômage au Canada en mars, à 7,5 % — le taux le plus faible depuis février 2020. Au Québec, le taux est toutefois resté stable, à 6,4 %.