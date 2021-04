Québec et Ottawa versent 18 M$ pour soutenir la numérisation des petits commerces

Les petits commerçants qui veulent avoir pignon sur web obtiennent un coup de pouce de Québec et d’Ottawa pour investir le cyberespace.

Les deux gouvernements ont annoncé mardi une aide totalisant 18 millions $ à l’Association québécoise des technologies (AQT) et à l’École des entrepreneurs du Québec (EEQ), qui auront pour mandat de soutenir la mise en œuvre du virage numérique des détaillants.

L’annonce vise quelque 5000 entreprises de moins de 100 employés œuvrant dans le secteur du commerce de détail, et ce, dans l’ensemble des régions du Québec.

La ministre fédérale du Développement économique, Mélanie Joly, a rappelé qu’en 2020, le secteur du commerce de détail au Canada a encaissé des pertes de revenus se situant entre 30 % et 40 % et qu’avant la crise sanitaire, seulement 36 % des PME québécoises faisaient des ventes en ligne via leur site internet transactionnel. Or, la pandémie a vu pas moins de 85 % des Canadiens se tourner vers l’internet pour effectuer leurs achats.

Le travail qui sera effectué par l’AQT et l’École des entrepreneurs auprès des petits commerçants comprendra un diagnostic de la numérisation des entreprises, un accompagnement vers une numérisation plus efficace et l’établissement d’un site transactionnel.

Le ministre québécois de l’Économie, Pierre Fitzgibbon, a précisé que des analyses et des investissements touchant toute la logistique du commerce en ligne, incluant le besoin d’entrepôts et d’inventaires adéquats et les modalités de livraison, par exemple, font partie de la démarche qui sera entreprise.

Bien que 5000 entreprises soient visées par l’annonce, la présidente-directrice générale de l’Association québécoise des technologies, Nicole Martel, a précisé que la démarche pourra servir à quelque 25 000 entreprises en tout.