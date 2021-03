Semi-conducteurs: 5N Plus met la main sur l’entreprise allemande Azur

Le producteur montréalais de semi-conducteurs 5N Plus fait l’acquisition d’Azur Space Solar Power, une entreprise allemande spécialisée dans l’énergie solaire. La transaction est évaluée à environ 110 millions de dollars canadiens.

5N Plus a annoncé mardi matin l’acquisition de toutes les actions en circulation d’Azur, un important fabricant allemand de cellules solaires pour application spatiale et de modules photovoltaïques destinés à des utilisations terrestres.

Pour sa part, 5N Plus se spécialise dans la production de semi-conducteurs. Elle se présente comme « l’un des principaux fournisseurs de l’industrie des énergies renouvelables axée sur les modules PV (photovoltaïque) en couches minces ». L’entreprise montréalaise est présente sur les marchés nord-américain, asiatique et européen.

Selon les termes de la transaction, 5N Plus s’engage à intégrer les 240 employés d’Azur au sein de son organisation. Le directeur général de l’entreprise allemande, Jürgen Heizmann, rejoindra le comité exécutif du producteur montréalais de semi-conducteurs. Les autorités réglementaires devront approuver la transaction dans les prochaines semaines.

Dans un communiqué diffusé mardi, le p.-d.g. de 5N Plus, Arjang Roshan, explique que « cette acquisition est le fondement d’une transformation stratégique » de l’entreprise. La mise en commun des deux organisations devrait renforcer la chaîne de production et de distribution de l’entreprise qui a pignon sur rue dans l’arrondissement montréalais de Saint-Laurent, en plus d’améliorer son offre de produits, indique-t-il.

L’intégration d’Azur permettra à l’entreprise 5N Plus de se positionner sur des marchés où elle était jusqu’à maintenant absente. C’est le cas des marchés de certains matériaux nécessaires à la fabrication de semi-conducteurs, et ceux des matériaux destinés à la transmission de données à très haut débit (large bande).