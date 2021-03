Québec et Ottawa s’allient pour élargir l’accès à l’Internet haute vitesse

Quelque 148 000 foyers québécois de plus disposeront d’une connexion Internet haute vitesse d’ici septembre 2022. Les premiers ministres Justin Trudeau et François Legault en ont fait une promesse conjointe lundi à Trois-Rivières.

« C’est une entente historique », ont répété tour à tour les deux hommes d’État. Les deux gouvernements se sépareront à parts égales la facture de 826 millions de dollars. Les entreprises Vidéotron, Cogeco, Bell, Xplornet, Sogetel et TELUS héritent quant à elles de la tâche de déployer près de 70 000 km de fibre optique ; des pénalités leur seront dévolues en cas de non-respect de dates butoirs.

Le premier ministre québécois François Legault a réitéré sa promesse électorale de brancher tous les Québécois à l’Internet haute vitesse d’ici la fin de son mandat. « C’est pas simple, je me suis rendu compte de ça », a-t-il laissé tomber.

Selon lui, 251 000 foyers québécois demeurent privés d’accès à Internet haute vitesse à l’heure actuelle. « Au cours des derniers mois, on a signé des contrats pour 67 000 résidences qui doivent être branchés d’ici septembre 2022 », a-t-il poursuivi. « Il reste donc 180 000 foyers qui n’ont pas de contrats. Aujourd’hui, on annonce une connexion pour 148 000 de ces 180 000 foyers. Il nous reste seulement 36 000 résidences sans contrats. On travaille très fort pour les brancher. »

Le ministre fédéral de l’Innovation, des Sciences et de l’Industrie, François-Philippe Champagne, a comparé le déploiement de l’Internet haute vitesse à l’électrification des régions du dernier siècle.

Selon des données du CRTC datant de 2019, la quasi-totalité des Québécois des grands centres ont accès à une connexion Internet haute vitesse, soit au moins 50 mégabits par seconde (Mbit s) en téléchargement et 10 Mbit s en téléversement. Par contre, 95,2 % des habitants des petites agglomérations et seulement 65,3 % de ceux des « communautés rurales » de la province ont cette même opportunité.

Il s’agit de la deuxième annonce à saveur économique en une semaine pour les deux chefs de gouvernement.

D’autres détails suivront.