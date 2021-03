Ottawa injecte 100 millions pour soutenir la production de médicaments

Depuis le début de la pandémie, le gouvernement fédéral promet de reconstruire les capacités perdues de développement au Canada de vaccins et de médicaments.

Mardi, le ministre de l’Innovation, des Sciences et de l’Industrie, François-Philippe Champagne, a ainsi annoncé une aide financière à trois entreprises, dont deux situées au Québec. Et il affirme qu’il ne s’arrêtera pas là. L’aide fédérale s’élève à 100 millions pour Novocol Pharmaceutical of Canada, Immune Biosolutions et Laboratoires KABS. « Vous en voyez trois, mais je peux vous dire qu’on en regarde plusieurs autres, partout au pays, pour reconstruire l’écosystème », a déclaré le ministre Champagne, en conférence de presse, mardi après-midi.

Laboratoires KABS pourra agrandir son installation de Saint-Hubert et en construire une nouvelle à Val-des-Sources grâce aux 54 millions reçus d’Ottawa. Cela devrait permettre à l’entreprise d’augmenter sa production pour atteindre 30 millions de flacons par année.

Pour sa part, l’entreprise Immune Biosolutions, qui est située à Sherbrooke, utilisera les 13 millions accordés pour continuer à développer un médicament qui soigne les personnes atteintes de la COVID-19. L’aide fédérale servira à passer des études précliniques aux essais cliniques de phase II.

Plusieurs défis

Les défis de l’industrie pharmaceutique sont multiples au Canada, où le nombre d’habitants n’assure pas un important rendement sur l’investissement en recherche pour développer et produire des médicaments ou des vaccins. Certaines entreprises réclament donc une aide soutenue du gouvernement fédéral, par exemple des règles d’impôts qui leur seraient favorables.

« Nous renversons un courant qui a commencé, quoi, dans les années 1980 ? Ce que je leur dis, c’est : posons des gestes stratégiques immédiats, avec une vision à long terme », a déclaré le ministre Champagne, qui s’est dit surtout concentré sur la lutte contre la pandémie de COVID-19 pour le moment.