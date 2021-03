Année «exceptionnelle» en vue pour la construction au Québec

Les ventes d’habitations seront si vigoureuses cette année qu’elles devraient atteindre des niveaux records, avant de commencer à ralentir leur cadence en 2022, a prédit lundi l’Association canadienne de l’immeuble (ACI). Près de 702 000 propriétés devraient changer de mains par l’entremise du service interagences MLS cette année, comparativement à 551 en 2020, a indiqué l’agence. Ses projections de ventes de maisons pour 2022 font état d’un total de 614 000 transactions. L’ACI s’attend à ce que le prix moyen national des maisons grimpe de 16,5 % sur une base annualisée, pour s’établir juste au-dessus de 665 000 $ en 2021, puis à 679 341 $ en 2022. Les prévisions de l’ACI montrent que la COVID-19 n’a pas dissuadé les acheteurs, qui se sont lancés sur des marchés coûteux malgré les nombreuses mises à pied et la hausse du taux de chômage. Pendant la deuxième moitié de 2020 et au début de 2021, les agents immobiliers ont fait état de guerres d’enchères et d’une grande quantité d’offres pour les maisons de banlieue et les propriétés qui nécessitent des rénovations.

La Presse canadienne