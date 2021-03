La Banque du Canada maintient son taux directeur à 0,25 %

La Banque du Canada a maintenu mercredi son taux d'intérêt directeur à sa valeur plancher de 0,25 %, expliquant que les conditions économiques avaient toujours besoin d'être soutenues même si les choses allaient mieux que prévu.

Dans une déclaration, la banque centrale a précisé qu'elle s'attendait désormais à ce que la croissance économique soit positive pour le premier trimestre de 2021, contrairement à sa projection précédente, faite en janvier.

Les responsables de la banque ont souligné que la résilience de l'économie s'expliquait par les ajustements adoptés par les consommateurs et les entreprises lors de la plus récente ronde de confinements et de restrictions.

En outre, la Banque du Canada a évoqué l'activité «beaucoup plus vigoureuse» que prévu du marché du logement, dont la croissance inattendue a contribué à la croissance du produit intérieur brut pendant les trois premiers mois de l'année.

Mais la banque centrale a aussi lancé un avertissement au sujet de la considérable incertitude quant à la trajectoire de la pandémie, qui complique les perspectives économiques à plus long terme. Elle se demande notamment combien de temps il faudra avant que le marché du travail ne récupère complètement toutes les pertes historiques enregistrées l'an dernier.

La Banque du Canada a indiqué que le taux cible du financement à un jour resterait à sa valeur plancher de 0,25 % jusqu'à ce que les capacités excédentaires dans l'économie se résorbent, de sorte que la cible d'inflation de 2 % soit atteinte de manière durable - ce qui ne devrait pas se produire avant 2023, selon elle.