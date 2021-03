La crypto se taille une place dans le monde de l’art

Grâce à la technologie chaîne de blocs, même les œuvres d’art peuvent désormais être certifiées — à la manière des cryptomonnaies — grâce aux non-fungible tokens (NFT) qui foisonnent depuis plusieurs semaines. Et certaines se vendent à des prix exorbitants en ligne. La semaine dernière, l’artiste de Vancouver Grimes a récolté pour environ 7,5 millions de dollars canadiens en vendant ses œuvres sous forme de tokens. Mais de quoi de s’agit-il exactement ? Le Devoir fait le point sur ce nouveau phénomène en vogue.

Les NFT sont des jetons numériques uniques, basés sur la chaîne de blocs (un registre numérique décentralisé qui documente les transactions) qui représentent des actifs, explique Guillaume Déziel, stratège en culture numérique, qui s’intéresse à cette technologie. « La raison pour laquelle ils ont de la valeur, c’est parce qu’ils sont uniques. On ne peut pas les dupliquer », ajoute-t-il.

Leurs déclinaisons sont multiples, de l’art numérique aux séquences vidéo sportives à collectionner. Un clip vidéo créé par l’artiste Beeple, de son vrai nom Mike Winkelmann, s’est vendu pour un montant record de 6,6 millions de dollars américains à la fin du mois de février.



CROSSROAD

By @beeple



The #1/1 from beeple's first NG drop has just resold on the secondary market for $6.6 million.



History has just been made.



Congrats to beeple and of course to @pablorfraile for the sale. pic.twitter.com/mTYG4VABSw