La fondatrice du Centre Phi gagne sa cause contre son ancienne assistante

La fondatrice du Centre Phi, Phoebe Greenberg, a gagné sa cause devant la Cour supérieure du Québec. Son ancienne assistante personnelle, Sandra Testa, a été condamnée lundi à lui verser plus de 12 millions de dollars, qu’elle lui aurait soutiré par des stratagèmes frauduleux.

Le procès a eu lieu en décembre au palais de justice de Montréal. Mme Testa affirmait que son ancienne patronne, la riche héritière de la société immobilière ontarienne Groupe Minto, était au fait de dépenses de près de 15 millions de dollarsM$ entre janvier 2016 et juillet 2017. Or, le juge David R. Collier ne l’a pas crue. Dans sa décision, il indique que le témoignage de Mme Testa n’était pas crédible et qu’elle a menti en cour. Il lui ordonne donc de rembourser 12 millions de dollars. Le montant est légèrement plus bas que celui qui était réclamé par la poursuite à l’origine, puisque Mme Greenberg s’est entendue à l’amiable avec de présumés complices de Mme Testa afin de récupérer certaines sommes d’argent.

Par courriel, Mme Greenberg a indiqué être satisfaite de la décision. « Les crimes de type col blanc sont souvent soit réglés hors-cour, soit non poursuivis dans toute leur ampleur, a pour sa part indiqué son avocate, Me Cara Cameron. Je suis particulièrement fière du courage dont Mme Greenberg a fait preuve en allant jusqu’au bout et en veillant à ce que Mme Testa ne puisse plus faire de même à l’avenir. »

De son côté, l’avocat de Mme Testa a préféré ne faire aucun commentaire.