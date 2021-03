Bombardier vise un chiffre d’affaires de 7,5 milliards $US en 2025

Alors que le marché des jets d’affaires mettra « plusieurs années » pour retrouver son niveau prépandémique, Bombardier entend notamment miser sur la croissance de ses activités de service après-vente pour atteindre ses nouveaux objectifs, dont celui de voir son chiffre d’affaires s’élever à environ 7,5 milliards de dollars américains en 2025.

En mettant l’accent sur la réduction de sa dette et de ses coûts, l’avionneur québécois s’attend également à cesser de brûler des liquidités l’année prochaine et à générer des flux monétaires supérieurs à 500 millions d’ici cinq ans. Son bénéfice d’exploitation devrait atteindre 1,5 milliard, alors que la cible de la marge d’exploitation ajustée a été fixée à 20 %.

Ces objectifs ont été dévoilés jeudi dans le cadre d’une présentation livrée à la communauté financière par la haute direction de Bombardier, dont son président et chef de la direction, Éric Martel, en poste depuis avril dernier. « Nous savons exactement où nous en sommes et [notre modèle] est de plus en plus prévisible, a-t-il expliqué dans le cadre de sa présentation. Les revenus seront plus équilibrés grâce au segment après-vente. »

À l’heure actuelle, les activités de réparation et d’entretien des appareils déjà en service, où les marges sont élevées, représentent près de 18 % des recettes de Bombardier, qui ont été d’environ 6,5 milliards l’an dernier. L’entreprise québécoise souhaite que cette proportion atteigne 27 %, soit environ 2 milliards, d’ici cinq ans. L’empreinte de la société du côté des centres de services devrait s’accroître de 50 %, a expliqué M. Martel.

Réduction de coûts

Depuis la vente de ses activités de matériel roulant à Alstom en janvier dernier, la multinationale est exclusivement tournée vers les avions d’affaires, un secteur plus vulnérable aux aléas de l’économie. Sa stratégie repose grandement sur son luxueux Global 7500, dont le prix de vente est affiché à 75 millions, et qui doit en principe commencer à avoir une incidence positive sur les finances de l’entreprise.

Le mois dernier, Bombardier avait annoncé de nouvelles mesures de réduction de coûts avec l’abolition de 1600 emplois — dont plusieurs centaines au Québec — et la fin de la production de la famille Learjet d’ici la fin de l’année. Ces mesures s’inscrivent dans un plan visant à économiser 400 millions de manière récurrente d’ici 2023.

Le prédécesseur de M. Martel, Alain Bellemare, avait également mis en avant un plan de redressement de cinq ans à la suite de son arrivée en 2015. En raison des investissements massifs dans des programmes comme le Global 7500 et des problèmes d’exécution chez Bombardier Transport, des cibles avaient été ratées, notamment en ce qui a trait aux flux de trésorerie.

« Le marché devra évaluer si [la nouvelle direction de] Bombardier peut atteindre ses objectifs à long terme par rapport à l’échec de l’équipe précédente », a souligné l’analyste Stephen Trent, de Citigroup, dans une note où il qualifie les nouveaux objectifs de « plutôt ambitieux ».

La dette nette de Bombardier est d’environ 4,7 milliards, ce qui tient notamment compte du produit net de 3,6 milliards récolté grâce à la vente de Bombardier Transport.