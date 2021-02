Le déficit d’Ottawa atteint 248,2 milliards pour les neuf premiers mois de 2020-2021

Le gouvernement fédéral cumule un déficit budgétaire de 248,2 milliards de dollars pour les neuf premiers mois de son exercice financier 2020-21, ses dépenses ayant explosé avec la pandémie.

Le résultat pour la période d’avril à décembre se comparait à un déficit de 11 milliards de dollars pour les mêmes mois en 2019.

Dans sa Revue financière, le gouvernement a souligné que la variation sans précédent dans ses résultats financiers découlait de la « grave détérioration » de la situation économique et de son plan d’intervention face à la pandémie de COVID-19.

Les revenus d’Ottawa ont totalisé 207,7 milliards de dollars d’avril à décembre, alors qu’ils s’étaient chiffrés à 246,0 milliards un an plus tôt, ce qui s’expliquait par une diminution des revenus fiscaux et des autres revenus.

Entre-temps, les dépenses des programmes, excluant les pertes actuarielles nettes, ont grimpé à 428,9 milliards de dollars, par rapport à 230,5 milliards lors de la même période en 2019, surtout en raison des multiples programmes mis en place pour soutenir les particuliers et les entreprises pendant la pandémie.

Les frais de la dette publique se sont chiffrés à 15,4 milliards de dollars, alors qu’ils avaient été de 18,4 milliards un an plus tôt, tandis que les pertes actuarielles nettes ont grimpé à 11,5 milliards, comparativement à celles de 8,1 milliards enregistrées pendant les neuf premiers mois de l’exercice précédent.