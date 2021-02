L’homme d’affaires Maurice Tanguay est mort

L’homme d’affaires bien connu de la région de Québec et fondateur d’Ameublement Tanguay, Maurice Tanguay, est mort jeudi. Il avait 87 ans.

La nouvelle de la mort de M. Tanguay a été publiée par différents médias, en fin d’après-midi, jeudi. « Reposez en paix, Monsieur Tanguay », a tweeté le club de hockey mineur l’Océanic de Rimouski, dont il était le propriétaire.

En soirée, des politiciens de la région de Québec de toute allégeance ont rendu hommage à Maurice Tanguay. La vice-première ministre du Québec, Geneviève Guilbault, parle d’un grand « bâtisseur » qui avait à cœur la capitale nationale. « Un véritable monument s’est éteint aujourd’hui, mais il laissera à tout jamais un immense legs pour nos citoyens. »

Le président du Conseil du Trésor du gouvernement Trudeau, Jean-Yves Duclos, a pour sa part salué sur Twitter la contribution de M. Tanguay pour sa communauté. « Il était non seulement un homme d’affaires accompli, mais un philanthrope et un amoureux de la Ville de Québec. Mes pensées accompagnent sa famille et ses proches. »

Le député conservateur Gérard Deltell a aussi partagé sa tristesse d’apprendre le décès de M. Tanguay. « Homme d’affaires avisé, il était d’abord et avant un homme de cœur et de famille. Il aura bâti une entreprise établie sur les fondations de la confiance et de respect. Un modèle, une inspiration. »