Les services internet de Vidéotron sont en panne dans plusieurs régions du Québec depuis 13 h 06 vendredi

« L’enjeu est présent un peu partout au Québec », confirme l’équipe des communications de l’entreprise. « Il y a des places où ça va bien, des places où ça ne va pas bien. »

Un porte-parole de l’entreprise a confirmé au Devoir que tant les services résidentiels que cellulaires sont touchés. La source de la panne demeure inconnue pour l’instant. Vidéotron ne s’avance pas sur le moment du retour à la normale. « Le plus tôt possible », se contente-t-on de dire. « On est au front. »

À 14 h, plus de 15 000 clients de la compagnie avaient signalé des problèmes de connexion sur le site Down Detector ; un chiffre qui s’établissait à près de 2000 vers 15 h. Selon les données disponibles sur la plateforme, les villes les plus touchées par la panne étaient Montréal, Laval, Québec, Gatineau et Longueuil.

D’autres détails suivront.