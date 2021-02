Air Canada a perdu 4,6 milliards en 2020 à cause de la pandémie

Air Canada a perdu 4,6 milliards de dollars l’an dernier alors que la pandémie de COVID-19 ainsi que les restrictions de voyage imposées par les gouvernements ont eu des répercussions jugées « catastrophiques » sur ses activités.

Le plus important transporteur aérien au pays a indiqué vendredi que ses revenus annuels avaient plongé de 70 % pour s’établir à 5,8 milliards et que le volume de passagers transportés s’était contracté de 73 %.

« L’exercice 2020 vient clore l’année la plus sombre de toute l’histoire de l’aviation commerciale, alors même qu’Air Canada rapportait depuis plusieurs exercices des résultats sans précédent et une croissance record » a souligné, dans un communiqué, son président et chef de la direction, Calin Rovinescu, qui tirera sa révérence lundi.

Par action, la perte nette d’Air Canada s’est chiffrée à 16,47 $. L’entreprise avait engrangé en 2019 des profits nets de 1,48 milliard, ou 5,44 $ par action.

En raison de la crise sanitaire, l’entreprise puise quotidiennement 13 millions dans ses liquidités et a vu sa dette atteindre 7 milliards, en croissance de 2 milliards.

« Je suis par ailleurs très encouragé par la nature constructive des discussions que nous avons eues avec le gouvernement du Canada au cours des dernières semaines au sujet d’une aide financière propre au secteur », a souligné M. Rovinescu.

Les compagnies aériennes négocient depuis des mois à propos d’une aide sectorielle avec le gouvernement Trudeau, qui exige qu’une intervention s’accompagne de remboursements aux voyageurs dont les vols ont été annulés depuis le début de la crise sanitaire.

En faisant le point sur sa performance financière, Air Canada n’a pas commenté son acquisition proposée de Transat A.T. La veille, le gouvernement Trudeau avait donné son feu vert à la transaction, en imposant une série de conditions visant notamment à maintenir des emplois et respecter des exigences en matière de concurrente.

Air Canada a réitéré que la date butoir entourant la vente du voyagiste avait été fixée au 15 février alors que la Commission européenne n’a toujours pas tranché. Après cette échéance, les deux parties ne sont plus liées à la transaction. Elles peuvent toutefois s’entendre pour repousser la date butoir.

En ce qui a trait au quatrième trimestre terminé le 31 décembre, Air Canada a affiché une perte nette de 1,16 milliard, ou 3,91 $ par action, par rapport à un bénéfice de 152 millions, ou 56 cents par action, à la même période l’année précédente.

Ses revenus ont décliné à 827 millions, alors qu’ils avaient été de 4,43 milliards au dernier trimestre de l’exercice en 2019.