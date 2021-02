Le taux de chômage a grimpé à 8,8% au Québec en janvier

Le taux de chômage a augmenté de deux points de pourcentage au Québec en janvier pour atteindre 8,8 %, ce qui représente le plus haut niveau depuis août, selon les données de Statistique Canada.

À l’échelle du pays, il a augmenté de 0,6 point de pourcentage pour s’établir à 9,4 %.

L’économie canadienne a perdu 213 000 emplois en janvier, et l’emploi est tombé à son plus bas niveau depuis le mois d’août, annulant les gains réalisés à l’automne. La baisse a été entièrement enregistrée dans l’emploi à temps partiel et elle s’est concentrée dans les secteurs du commerce de détail du Québec et de l’Ontario.

Par ailleurs, Statistique Canada rapporte que parmi les Canadiens qui ont travaillé au moins la moitié de leurs heures habituelles, le nombre de personnes ayant travaillé à partir de leur domicile a augmenté de près de 700 000 pour atteindre 5,4 millions en janvier, ce qui a dépassé le sommet précédent de 5,1 millions enregistré en avril pendant la première vague de la pandémie de COVID-19.

Selon la firme de données financières Refinitiv, l’évaluation moyenne des économistes prévoyait une perte de 47 500 emplois en janvier et un taux de chômage de 8,9 %.