Des fonds pour aider les organismes communautaires à devenir propriétaires

Les organismes communautaires de Montréal et des environs ont souvent de la difficulté à trouver des locaux abordables, adéquats et à proximité de leur clientèle. Et lorsqu’ils en dénichent, ils sont à risque de se faire expulser à tout moment. Centraide du Grand Montréal et la Coalition montréalaise des Tables de quartier croient avoir trouvé une solution : les aider à devenir propriétaires.

L’Initiative immobilière communautaire du Grand Montréal met dès maintenant 18,6 millions de dollars à la disposition des organismes communautaires. Ce programme est l’aboutissement de trois ans de réflexions de la part d’une quinzaine de partenaires, notamment des acteurs municipaux et communautaires. Il compte sur plusieurs contributeurs, dont la Fondation Lucie et André Chagnon, le Fonds immobilier de solidarité FTQ et la Ville de Montréal.

« Une part de plus en plus grande des budgets est consacrée au loyer, au détriment de la mission même des organismes pour améliorer les conditions de vie dans les quartiers », a confié Yves Bellavance, coordonnateur de la CMTQ.

Or, selon M. Bellavance, il est également compliqué pour les organismes d’obtenir du financement pour acquérir et rénover des locaux. C’est pourquoi cette aide, qui prendra la forme de prêts, dont certains pardonnables, serait utile. Les fonds seront gérés par la Fiducie du Chantier de l’économie sociale et le Réseau d’investissement social du Québec.

« On a une première rencontre la semaine prochaine pour présenter les fonds et, déjà, plus de 100 organismes se sont inscrits », a indiqué M. Bellavance. Jacques Charest, directeur général de la Fiducie, croit que jusqu’à une vingtaine de projets pourront être ainsi soutenus.