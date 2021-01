Robinhood restreint la transaction d’actions visées par une spéculation massive

Alors que Wall Street est en proie à une spéculation sauvage depuis plusieurs jours, la plateforme de courtage en ligne Robinhood a annoncé jeudi matin restreindre la transaction de certaines actions, comme Gamestop dont le prix s’envole à des sommets depuis les derniers jours.

Par voie de communiqué, l’entreprise Robinhood a annoncé qu’en raison de « la volatilité récente » de plusieurs actions, elle limite « les transactions pour certains titres à la clôture des positions uniquement », dont celles de AMC Entertainment (AMC), BlackBerry (BB), Bed Bath & Beyond (BBBY), Express, Inc. (EXPR), GameStop (GME), Koss Corporation (KOSS), Naked Brand Group (NAKD) et Nokia (NOK).

L’entreprise a également « augmenté les exigences de marge pour certains titres. »

Robinhood réitère par ailleurs « l’importance d’aider les clients à rester informés » surtout « dans un contexte de forte volatilité du marché » et s’engage « à fournir aux gens des ressources pédagogiques » comme Robinhood Learn.

D’autres détails suivront.