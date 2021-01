Quand la culture internet s’invite sur les marchés

L’assaut des marchés par de nouveaux investisseurs amateurs qui veulent profiter de l’embellie boursière conjuguée à la montée en flèche de certaines actions en raison de leur visibilité sur les médias sociaux, inquiète des experts. Si certains investisseurs pourraient être tentés de se lancer dans l’aventure – par peur de manquer le bateau, les risques sont toutefois très réels.

Avec ses 3,4 millions d’abonnés, le forum WallStreetBets du site Reddit, est à l’origine d’une incroyable spéculation qui s’empare des marchés. Des investisseurs se regroupent sur la plateforme pour ébranler les fonds spéculatifs, entrainant la montée en flèche de plusieurs actions, parmi lesquelles GameStop, BlackBerry, Nokia ou encore AMC Entertainment.

Les gens investissent au gré des tendances qu’ils voient passer sur internet, « c’est le syndrome de FOMO – Fear of missing out » (ou la peur de manquer quelque chose), explique Reena Atanasiadis, doyenne à la Faculté d’administration de l’Université Bishop’s. Cette tendance est encouragée par la « démocratisation du marché boursier – notamment chez les plus jeunes » avec des plateformes de courtage comme Robinhood ou Wealthsimple, croit l’experte. « On voit la même chose avec Bitcoin », souligne Mme Atanasiadis.

Sur Instagram, Youtube ou Tiktok, les comptes reliés à l’investissement et les cryptomonnaies foisonnent, encourageant les plus novices à tenter leur chance.

Surfer sur la vague boursière

Tout juste âgé de 19 ans, Willyam Houle a commencé à s’intéresser à la finance au courant de l’été dernier, alors que les marchés se remettaient de la chute du printemps. Le cégépien a d’abord investi dans les cryptomonnaies, comme le « Bitcoin, Ethereum et d’autres altcoin », avant d’acheter ses premières actions à la bourse au mois de décembre. « En 1 mois, j’ai fait [un rendement de] 20% de mon investissement total », se réjouit-il.

Pour appréhender ce monde nouveau, l’étudiant passe beaucoup de temps en ligne, sur YouTube ou sur les groupes Facebook pour en apprendre davantage. « À chaque fois que j’ai des temps libres, je regarde des vidéos. Pour le prix des stocks, je regarde et je surveille ça tout le temps », souligne celui qui se pratique également à négocier des actions en faisant du paper trading en ligne.

Pour ce qui de la volatilité des cryptomonnaies, le jeune investisseur n’est pas inquiet. « C’est le futur et je suis confiant de mes placements. L’ethereum et le bitcoin pour moi sont des valeurs presque sûres, [même si] rien n’est jamais sûr. » Pour ce qui est « des autres altcoins », il explique que « la volatilité permet de faire des gains rapides pour ensuite [investir] ces profits-là dans le bitcoin ou bien l’ethereum », reconnaissant toutefois « qu’il est possible de perdre rapidement aussi ».

Vincent Manuarii Naulet, un autre jeune investisseur enthousiasmé par l’embellie boursière des derniers mois, est quant à lui d’un autre avis. « Pour moi, les cryptomonnaies, c’est un non catégorique. » Il préfère investir sur le marché, plus tangible selon lui.

Comme beaucoup d’autres depuis les derniers jours, le jeune trader surveille la page WallStreetBets. Pour lui, ce qui s’est passé avec Gamestop va se répéter avec d’autres actions, « c’est certain ». Et il y a une occasion à saisir, croit-il.

Mardi, après avoir passé au peigne fin les discussions sur WallStreetBets, il a rapidement investit dans les actions de trois entreprises visées par une envolée. Le lendemain, à la clôture des marchés, les rendements qu’ils espérait ont été au rendez-vous : +32.42% pour Black Berry (BB) ; +40.17% pour Nokia ADR (NOK), et +300.71% pour AMC Entertainment (AMC).

Pour le moment, « je n’ai jamais subi de grosses pertes et je touche du bois » reconnait celui qui s’est mis à gérer lui-même ses investissements en novembre, après avoir fait affaire pendant deux ans avec une agence de placement. « En deux mois, j’ai fait plus de rendement tout seul, qu’en deux ans [avec l’agence] parce que j’ai un meilleur contrôle sur mes actions. »

« C’est sûr que ça peut parfois être stressant » reconnait le jeune investisseur. « Mais ça fait depuis le début de l’année 2020 qu’on dit que ça va éclater... Je préfères sauter sur les opportunités, et si ça krash tant pis. L’argent revient toujours, mais les opportunités ne reviennent pas. »

Une finance complexe et toxique ?

Fabien Major, planificateur financier et associé principal de Major Gestion Privée Assante, s’inquiète de l’engouement actuel des « tradeurs amateurs ». « Ce qui leur manque – surtout ceux qui se regroupent sur les réseaux sociaux – par rapport aux professionnels, ce sont quelques années d’expérience mais aussi quelques coups durs » croit M. Major.

« Le problème en ce moment, c’est qu’il y a une absence de stratégie de sortie chez ces jeunes investisseurs. Ils ne savent pas quand s’arrêter. Ils ne savent pas quand prendre les profits. Ils ne savent pas non plus reconnaître un titre spéculatif, versus un investissement », ajoute l’expert.

Et les investisseurs ne comprennent pas non plus toujours les revers des applications de courtage en ligne qu’ils utilisent, croit Fabien Major. « Il y a une stratégie de marketing très forte avec ces plateformes. On fait croire [à ces jeunes investisseurs] qu’ils sont en contrôle et qu’ils peuvent gagner de l’argent facilement mais il y a de gros risques » ajoute-t-il.

De l’avis de l’expert, « le modèle des firmes de courtage à escompte n’est pas tant de démocratiser l’investissement », mais plutôt « d’inciter à faire le plus de transactions possibles parce que ça génère des profits pour la compagnie. »

« Les jeunes investisseurs sont dans une machine dont ils ne connaissent pas la portée. On est en train d’ouvrir les portes d’une finance complexe, toxique et extrêmement dangereuse à tous. »