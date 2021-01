Une plateforme québécoise en préparation pour concurrencer Amazon

Alors que la pandémie a propulsé les achats en ligne, au profit de mastodontes du web comme Amazon, une nouvelle plateforme transactionnelle québécoise devrait voir le jour en automne prochain pour encourager l’achat local. L’annonce a été faite lundi, en présence du ministre de l’Économie et de l’innovation Pierre Fitzgibbon, à l’occasion du dévoilement des recommandations du Panier bleu sur les chantiers entourant l’avenir du commerce de détail au Québec.

Lancé en avril dernier, le Panier Bleu – qui consiste en un répertoire d’entreprises et de produits locaux – a annoncé un investissement conjoint de 900 000 $ avec le Mouvement Desjardins et la Banque Nationale, dans le cadre d’un projet visant à « jeter les bases d’un nouvel écosystème numérique ».

En plus de « la création d’une place de marché virtuelle commune », la valorisation de l’écosystème numérique québécois reposera également sur « l’optimisation des processus logistiques entourant le transport et la livraison afin que tous les détaillants, peu importe leur taille, puissent atteindre un niveau de service comparable aux meilleures pratiques dans l’industrie ».

Le ministre de l’Économie Pierre Fitzgibbon croit que cette initiative « aidera des dizaines de milliers de détaillants et de producteurs québécois à tirer leur épingle du jeu » dans cet environnement concurrentiel.

Le projet, qui sera piloté dans sa première phase par l’équipe du Panier bleu, « serait ultimement financé par un collectif d’entreprises privées, avec l’appui du gouvernement du Québec, qui entend jouer un rôle de facilitateur dans la démarche. »

Des produits québécois... et d’ailleurs

Si la nouvelle plateforme transactionnelle mettra en valeur les produits québécois, elle devrait aussi permettre l’achat de produits provenant d’ailleurs. Afin d’offrir une « alternative crédible » aux plateformes comme celles d’Amazon ou de Walmart, où les « gens trouvent de tout », il faut « mettre des produits de toutes les provenances », a expliqué Alain Dumas, p.-d.g. du Panier Bleu en conférence de presse.

« Si on [n’offre] que des produits québécois, (...) on serait seulement un ‘à côté’ » a-t-il fait valoir, précisant toutefois que seraient mis en place des outils, comme des filtres, pour retrouver facilement les produits québécois sur le site.

« Est-ce que c’est préférable d’acheter un téléphone intelligent, une télévision, chez un commerçant ou une plateforme internationale ou de l’acheter chez un commerçant québécois ? », a souligné le ministre de l’Économie et de l’Innovation, Pierre Fitzgibbon.

Le p.-d.g. du Panier Bleu et le ministre de l’Économie ont par ailleurs précisé qu’il faudrait clarifier la notion de ce qu’est un produit québécois, ajoutant que le degré de « local » d’un produit pourrait être identifié selon différentes « teintes » de bleu sur le site.

L’idée n’est toutefois pas nouvelle. La plateforme Ma Zone Québec propose déjà des produits d’ici, identifiés par des logos bleu clair et bleu foncé.

Une initiative bien accueillie

Joanne Labrecque, professeure à HEC Montréal, croit que le projet d’une plateforme transactionnelle québécoise développée par le Panier bleu permettra de donner un coup de pouce aux petites et moyennes entreprises québécoises, « non seulement d’un point de vue marketing, mais aussi au niveau de la distribution. »

« Ça peut les aider à développer leur marché et pas uniquement maintenir leurs ventes » souligne-t-elle.

L’initiative réjouit aussi Maude Vaillancourt, directrice d’Artisans Canada, qui possède des boutiques dans le Vieux-Montréal et le Vieux-Québec. « Dès le départ, le Panier bleu nous a énormément aidé alors on voit d’un bon oeil que le projet se poursuive et évolue », souligne l’entrepreneure.

« On existe depuis trois générations mais notre clientèle est essentiellement touristique. Donc, malgré le fait qu’on soit présents depuis des années, on s’est rendus compte que les Québécois ne nous connaissaient pas. Le Panier bleu nous a permis d’aller rejoindre ces clients [locaux] », ajoute-t-elle.

La pandémie a d’ailleurs eu pour effet de pousser l’entreprise, qui ne possédait pas de site internet, à se tourner vers les ventes en ligne.

« Quand on commence sur le web, il y a beaucoup de choses, notamment d’un point de vue logistique, auxquelles on n’est pas nécessairement habitués. Alors c’est sûr que ça va nous aider d’avoir un coup de pouce du Panier bleu pour atteindre les standards de livraison aussi bons que les plus grandes compagnies », reconnait Mme Vaillancourt.

Avec La Presse Canadienne