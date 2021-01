Les marchés américains sourient à la suite de l’intronisation de Biden

Un vent d’optimisme a soufflé mercredi sur les marchés financiers américains, tout particulièrement à Wall Street, à l’occasion de la prise de fonctions officielle de Joe Biden comme nouveau président des États-Unis.

À la Bourse de New York, les indices Dow Jones (+0,8 %, à 31 188,38 points), Nasdaq (+2 %, à 13 457,25) et S&P 500 (+1,4 %, à 3851,85) ont tous battu leurs précédents records, qui dataient du 8 janvier. Avec le nouveau gouvernement américain, le marché anticipe un ambitieux plan de relance budgétaire, comme s’y est engagé le nouveau président démocrate, qui veut débloquer d’urgence 1900 milliards de dollars supplémentaires pour faire face à l’impact de la pandémie. Ces mesures, censées doper la consommation et stimuler l’investissement, sont vues d’un bon œil par les milieux financiers.

Une telle perspective, défendue la veille par la future secrétaire au Trésor, Janet Yellen, face aux sénateurs américains, avait déjà soutenu Wall Street mardi. « Le témoignage de Janet Yellen a donné un ton positif au marché de deux façons », explique Quincy Krosby, de Prudential Financial. « D’abord, elle a plaidé pour un gros paquet d’aides budgétaires, que le marché souhaite au moins dans un premier temps […] Par ailleurs, elle a aussi dit que les hausses d’impôt, que ce soit pour les entreprises ou les particuliers, pourraient peut-être attendre, le temps que la pandémie se soit calmée et que l’économie se soit renforcée », détaille Mme Krosby.

Inquiétudes

Si Wall Street sourit depuis le début de l’année, dans la droite lignée de sa fulgurante ascension entamée après le plongeon de mars 2020, la sérénité du marché boursier est relative. De nombreux spécialistes s’inquiètent en effet depuis plusieurs mois de la surévaluation des grands indices boursiers, qui progressent plus rapidement que les profits des entreprises, ce qui les expose à une correction.

Le rythme de la campagne de vaccination aux États-Unis suscite également des interrogations, alors que la pandémie continue de faire des ravages dans le pays, qui vient de dépasser les 400 000 morts de la COVID-19.

Sur le front de l’activité économique, une reprise rapide fait courir, à moyen terme, le risque d’une inflation galopante et, par conséquent, d’une hausse des taux d’intérêt. Lors de sa dernière conférence de presse, le président de la Réserve fédérale (Fed), Jerome Powell, a assuré que les taux directeurs de la banque centrale américaine, qui évoluent actuellement dans une fourchette comprise entre 0 % et 0,25 %, n’allaient pas être relevés pour l’heure.

« Mais le marché se demande si l’inflation ne va pas grimper à un rythme tel que la Fed soit contrainte de modifier son programme », prévient Quincy Krosby.