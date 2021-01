Diminution du rythme des mises en chantier au Canada

Le rythme annuel des mises en chantier en décembre a diminué comparativement à novembre, a indiqué lundi la Société canadienne d’hypothèques et de logement (SCHL).

Le taux annuel mensuel désaisonnalisé de mises en chantier pour toutes les régions du Canada, à l’exception de Kelowna, en Colombie-Britannique, a chuté de 12,2 % en décembre par rapport à novembre, a précisé la SCHL. L’enquête de décembre n’a pas été menée à Kelowna en raison de la pandémie.

La cadence annuelle des mises en chantier dans les centres urbains a diminué de 12,8 % en décembre, les mises en chantier de logements locatifs, d’appartements en copropriété et d’autres types de projets de logements multiples ayant chuté de 15,1 %. Les mises en chantier de maisons individuelles dans les centres urbains ont diminué de 5,5 %.

Les mises en chantier en milieu rural ont été estimées à un taux annuel désaisonnalisé de 22 373 unités.

Malgré la baisse de décembre, la SCHL a souligné que la moyenne mobile sur six mois des taux annuels mensuels désaisonnalisés de mises en chantier avait grimpé à 239 052 pour le dernier mois de 2020, contre 236 334 en novembre.

12,8 % C’est la diminution de la cadence annuelle des mises en chantier dans les centres urbains en décembre

Au Québec, la SCHL a recensé 4535 habitations mises en chantier en décembre, une forte hausse de 43 % par rapport à décembre 2019. Cette augmentation est la septième en huit mois depuis la réouverture des chantiers en mai.

« Les mises en chantier ont terminé 2020 en lion, affichant une vigueur exceptionnelle au cours des deux derniers mois, avec des hausses de 36 % en novembre et de 43 % en décembre. Contre toute attente, 2020 s’avère être la meilleure année depuis plus de 30 ans pour la construction résidentielle dans les centres urbains de 10 000 habitants et plus au Québec », souligne Paul Cardinal, directeur du service économique de l’Association des professionnels de la construction et de l’habitation du Québec (APCHQ).

En décembre, la construction de logements collectifs (appartements, maisons jumelées et maisons en rangée) a donné le ton, avec 3952 mises en chantier, soit une croissance de 48 % par rapport à décembre l’année dernière. La construction de maisons individuelles a elle aussi bien fait, avec une hausse de 16 %. En tout, 583 nouvelles fondations ont été coulées pour ce type d’habitation.

Sur le plan géographique, les régions métropolitaines de recensement (RMR) de Montréal et de Québec ont connu un mois de décembre extraordinaire, avec des croissances respectives des mises en chantier de 80 % et de 79 %. À elle seule, la région montréalaise a enregistré 2795 nouvelles habitations en construction, ce qui représente 62 % de toute l’activité de la province. La RMR de Saguenay a aussi connu un mois de décembre formidable, alors que les mises en chantier y ont plus que triplé comparativement au même mois l’an dernier (86 contre 25). La RMR de Gatineau a elle aussi suivi la tendance haussière (+8 %), tandis que celles de Trois-Rivières (-9 %) et de Sherbrooke (-24 %) ont connu des diminutions, poursuit l’APCHQ.

Sur l’ensemble de 2020, la SCHL a dénombré 47 232 mises en chantier d’habitations dans la province, ce qui correspond à une augmentation de 8 % par rapport à 2019. « Il s’agit du meilleur résultat au chapitre de la construction résidentielle dans les centres urbains de 10 000 habitants et plus au Québec depuis au moins 1990 », retient l’APCHQ.