Air Canada diminue sa capacité de 25 % et supprime environ 1700 emplois

Évoquant les nouvelles exigences de test de dépistages imposées par Ottawa et les autres restrictions de voyages en vigueur, Air Canada réduira sa capacité, ce qui se traduira par l'élimination de 1700 emplois.

Le plus important transporteur aérien au pays a indiqué, mercredi, que la baisse du service de l'ordre de 25 % allait également affecter plus de 200 travailleurs chez ses transporteurs Air Canada Express.

Avec les réductions du premier trimestre de 2021, Air Canada calcule que sa capacité équivaudra à environ 20 % des vols qu'Air Canada exploitait au premier trimestre de 2019.

La vice-présidente générale et chef des affaires commerciales de la société montréalaise, Lucie Guillemette, a souligné, dans un communiqué, que les règles en vigueur avaient eu des «répercussions immédiates sur les réservations à brève échéance».

Air Canada a ajouté qu'elle communiquerait avec ses clients affectés et qu'elle proposerait «diverses options», dont un remboursement pour ses clients admissibles, ou d'autres itinéraires.

La semaine dernière, WestJet avait annoncé que 1000 employés seraient touchés par des congés forcés, des mises à pied temporaires, des congés non payés et des réductions d'heures de travail. La compagnie aérienne avait blâmé le «manque de cohérence» du gouvernement Trudeau.



