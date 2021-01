Amende d’un million pour une filiale de Desjardins

Desjardins Cabinet de services financiers (DCSF) a reçu une amende d’un million de dollars pour avoir eu en place un système de rémunération incitative qui favorisait la vente de fonds Desjardins plutôt que des fonds externes, a indiqué mardi l’Autorité des marchés financiers (AMF).

L’annonce est survenue après la décision rendue lundi par le Tribunal administratif des marchés financiers, qui a approuvé une entente entre l’AMF et DCSF. La filiale du Mouvement Desjardins, qui dit avoir mis fin à cette structure de rémunération à la fin de 2016, a admis les faits reprochés dans le cadre de l’enquête et n’a pas contesté l’amende.

Selon l’AMF, la structure de rémunération a été en place de 2009 à 2016 et « n’était obligatoire que pendant l’année 2016, les représentants n’ayant pas l’obligation d’y adhérer lors des années précédentes ». Ce type de régime contrevenait à deux articles du « Règlement 81.05 sur les pratiques commerciales des organismes de placement collectif », a indiqué le gendarme du secteur financier.

Par ailleurs, DCSF « a omis, pendant la période visée par l’application facultative du régime de rémunération incitative (de 2009 à 2015), de tenir les registres de rémunération légalement requis relativement aux bonis versés en application du régime », a précisé l’AMF.

« On a pris acte des conclusions du rapport de l’AMF et on n’a pas contesté la pénalité administrative qui nous est faite. C’est pour ça qu’il y a un accord entre l’AMF et Desjardins par rapport à cette situation, accord qui a été entériné par le Tribunal », a dit en entrevue un porte-parole du Mouvement Desjardins, Jean-Benoit Turcotti. Les employés dans ce régime étaient des employés des Caisses, principalement, par exemple des planificateurs financiers. « Ces employés sont des salariés et ne reçoivent pas de commissions. C’était vraiment un outil qui permettait de calculer leur prime de fin d’année. »

« Chez Desjardins, il y a, pour certains employés, une petite catégorie, une rémunération qu’on dit incitative qui respecte depuis les exigences des différents régulateurs et qui dépend des objectifs et de l’atteinte de ceux-ci pour certains conseillers », a dit M. Turcotti, en ajoutant que « la rémunération incitative n’est pas propre à Desjardins ». « Ça permet de récompenser les employés qui atteignent ou dépassent leurs objectifs. C’est un élément de calcul du régime incitatif sur lequel on a une pénalité, mais dans le régime incitatif de ces employés-là, il y a beaucoup d’autres facteurs également, comme la satisfaction de la clientèle ». À la fin de 2016, « donc pour l’année 2017, de façon volontaire après les commentaires de l’AMF, on a modifié nos pratiques de rémunération incitative pour se conformer aux exigences ».