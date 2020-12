Fondaction réalise un rendement de 11,8 %

Fondaction a dégagé un rendement de 11,8 % au cours de son premier semestre de l’exercice 2020-2021. La valeur de l’action passe à 14,07 $. Fondaction a qualifié ses résultats d’« exceptionnels ». La performance semestrielle porte à 11 % son rendement des 12 derniers mois. Ces rendements ne tiennent pas compte des crédits d’impôt de 35 % consentis lors de l’achat des actions. Selon les données fournies et toujours sans tenir compte des crédits d’impôt, les rendements composés sont de 11 % pour 1 an, 6,7 % pour 3 ans, 6,6 % pour 5 ans et 4,1 % pour 10 ans.

Au terme de la période de six mois se terminant au 30 novembre, l’actif net s’inscrit en hausse de 15,2 % à 2,61 milliards, par rapport à 2,26 milliards au 31 mai. Le fonds fiscalisé a accueilli 3987 nouveaux cotisants, portant le nombre d’actionnaires à 177 497.

Cette performance financière exceptionnelle s’explique principalement par une conjoncture favorable sur les marchés financiers et par les choix d’investissement de Fondaction, axés sur la finance durable, explique l’institution. « Fondaction finance et accompagne des entreprises, des fonds et des projets qui génèrent des impacts économiques, sociaux et environnementaux positifs et qui sont par conséquent plus résilients. Cette approche renforce le portefeuille, comme le révèle le contexte actuel. »

C’est de plus en plus clair : non seulement il n’y a pas de compromis à faire sur le rendement pour avoir des impacts positifs, mais il devient essentiel de rechercher de tels impacts pour générer du rendement financier de manière durable.

Fondaction ajoute qu’elle a comptabilisé un résultat global cumulatif de 275,1 millions, qui traduit un rendement de 14 % pour les investissements en capital de développement et de 13 % pour les autres investissements. « C’est de plus en plus clair : non seulement il n’y a pas de compromis à faire sur le rendement pour avoir des impacts positifs, mais il devient essentiel de rechercher de tels impacts pour générer du rendement financier de manière durable », fait valoir Geneviève Morin, présidente-directrice générale de Fondaction.

Fondaction prévoit de suspendre l’acceptation des souscriptions par montant forfaitaire très prochainement, et ce, jusqu’au 31 mai 2021, afin de respecter la limite d’émission de ses actions fixée par le gouvernement du Québec.

Effet de la crise sanitaire

Fondaction avait terminé son exercice financier 2019-2020 avec un rendement de 3,6 %, comparativement à 2,8 % réalisé au cours de l’exercice précédent. Les effets de la crise sanitaire de la COVID-19 se sont fait sentir partout, « mais grâce à la diversification de son portefeuille et à ses choix d’investissement dans des entreprises visant une croissance durable, Fondaction a enregistré un recul limité de la valeur de son action au second semestre, de -0,6 % », avait-elle indiqué. L’institution avait fait face à des rachats de 287,5 millions, en hausse de 136 % par rapport à ceux de 122 millions de l’exercice précédent.

Pour l’exercice, les investissements en capital de développement avaient généré un rendement de 3,3 % et les autres investissements, notamment dans des obligations vertes et dans des titres en actions sans réserve d’énergie fossile, de 10,4 %.