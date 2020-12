Le sevrage risqué de la subvention salariale d’urgence

En tenant compte des circonstances dans lesquelles il a été déployé, le programme de subvention salariale d’urgence du Canada semble avoir été bénéfique, mais le gouvernement doit maintenant gérer le risque de son retrait, selon la Chaire de recherche en fiscalité et en finances publiques (CFFP) de l’Université de Sherbrooke.

Pas facile de déterminer comment sevrer des entreprises à qui l’on a payé 75 % de la masse salariale pendant des mois, concèdent Michaël Robert-Angers et Luc Godbout, les cosignataires d’une Analyse de la subvention salariale d’urgence du Canada comme mesure de maintien en emploi pendant la pandémie, publiée mardi.

Dans le tourbillon provoqué par la multiplication des cas de COVID-19 au printemps dernier, puis des mesures de confinement qui ont paralysé des pans complets de l’activité économique, le Canada a adopté une série de mesures d’aide pour les travailleurs et pour les employeurs. Les deux mesures les plus connues sont sans doute la Prestation canadienne d’urgence (PCU), qui s’adressait à tous les travailleurs ayant subi des pertes financières en raison du ralentissement économique, et la subvention salariale d’urgence du Canada (SSUC), qui finançait 75 % de la masse salariale des entreprises ayant perdu au moins 30 % de leur chiffre d’affaires par rapport à une période de référence prépandémie.

Dans leur analyse, les cosignataires observent que « 18 % du niveau d’emploi prépandémie était toujours soutenu par la SSUC en août 2020 » au Canada. « L’utilisation est encore forte, note M. Robert-Angers en entrevue à La Presse canadienne. Il faut faire attention quand les gens disent : “Ah, c’est repris, l’emploi !” Il y a beaucoup de ces emplois-là qui sont subventionnés. » Devant ce constat, son collègue Luc Godbout croit que la subvention demeure pertinente, d’autant plus que l’on entre à nouveau dans une période de confinement au Québec et en Ontario.

Il reste que ces mesures ne peuvent durer indéfiniment et qu’il faudra plus tôt que tard envisager un « sevrage » des entreprises. Pour y parvenir, le professeur Godbout croit que des indicateurs fiables doivent être trouvés pour encadrer un retrait graduel du programme en vue de son élimination future.

Michaël Robert-Angers avance aussi que le gouvernement devrait raffiner son approche pour mieux cibler ses mesures d’aide. « Les mesures s’adressent à tout le monde avec le même pourcentage, mais les entreprises vivent des réalités différentes », indique-t-il, en rappelant que les premières modifications de cette nature sont survenues lors de la mise à jour de novembre, neuf mois après le début de la crise sanitaire.

Si, de manière générale, le programme de subvention salariale semble avoir été profitable, les chercheurs ont noté quelques accrocs qui auraient pu être évités ou encore corrigés plus rapidement.

On peut notamment penser à l’ordre chronologique. « Les gens ont été envoyés à la PCU avant que les paramètres de la subvention salariale d’urgence soient connus », relève Luc Godbout. Quand on a ensuite voulu rappeler les gens au travail, ceux qui gagnaient moins de 500 $ par semaine n’avaient pas intérêt à renoncer à la PCU.

Ce phénomène pourrait justement expliquer pourquoi la subvention salariale a été fortement utilisée dans le domaine manufacturier, où les salaires sont plus élevés, que dans le domaine des services et de l’hôtellerie, où les travailleurs avaient un incitatif pour demander d’être mis à pied.