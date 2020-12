Sonder établit un centre de croissance à Montréal

Après avoir quitté Montréal pour San Francisco, le spécialiste des séjours ponctuels Sonder bonifiera sa présence dans la ville qui l’a vu naître en y implantant son « centre de croissance international », ce qui se traduira par la création de 700 emplois au cours des cinq prochaines années.

Si le siège social de la compagnie, cofondée en 2012 par deux étudiants de l’Université McGill, demeurera en Californie, Sonder a annoncé qu’elle miserait sur la métropole en matière de développement technologique, d’intelligence artificielle, de finance et de service à la clientèle, notamment. Elle compte déjà environ 120 travailleurs à Montréal. « Revenir à Montréal est une décision particulière », a souligné le p.-d.g. et cofondateur de Sonder, Francis Davidson, dans le cadre d’une conférence de presse à laquelle participait le premier ministre, François Legault, le ministre de l’Économie et de l’Innovation, Pierre Fitzgibbon ainsi que Martin Picard, cofondateur et vice-président à l’immobilier de la compagnie.

Hospitalité Sonder Canada obtiendra un prêt pouvant atteindre 30 millions d’Investissement Québec afin de réaliser son projet de 182 millions. Une somme de 5 millions sera pardonnable si certains critères sont atteints en matière de création d’emploi.

La société mère, Sonder Holdings, se présente comme une entreprise hôtelière nouveau genre en offrant la location de logements sur des plateformes. Elle est présente dans 35 villes et compte plus de 5000 unités — dont 250 au Québec, qui répondent aux exigences en matière de réglementation touristique — permettant d’accueillir quelque 825 000 visiteurs.

L’entreprise signe des baux à long terme avec des propriétaires immobiliers pour ensuite offrir la location de ces espaces pour des séjours de courte durée ou à moyen terme.

« Aujourd’hui, ce que l’on fait, ce n’est pas juste annoncer 700 emplois, c’est un positionnement à l’international dans le secteur numérique », s’est félicité M. Legault, qui avait rencontré les cofondateurs de Sonder en décembre dernier, dans le cadre d’une mission économique en Californie.

Les dirigeants de Sonder ont fait valoir que le retour à Montréal n’était pas pour « développer le marché » immobilier local. M. Picard a expliqué que 500 autres unités étaient actuellement en construction, en ajoutant que l’entreprise participait au financement de projets immobiliers qui, autrement, n’auraient peut-être jamais vu le jour.