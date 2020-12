Les actionnaires de Transat approuvent l’entente d'achat révisée avec Air Canada

Réunis en assemblée spéciale virtuelle, les actionnaires de Transat ont approuvé à 91,05 % mardi la proposition révisée d’Air Canada, qui prévoit l’acquisition du voyagiste pour environ 190 millions, soit 5 $ l’action, au lieu des 720 millions prévus lors de l’entente approuvée l’an dernier avant la pandémie.

Peu avant le début de l’assemblée, la direction de Transat a annoncé avoir reçu une proposition non sollicitée en novembre dernier, mais que celle-ci, soumise par un « investisseur privé qui n’est pas activement impliqué dans les secteurs du transport aérien et du tourisme », n’était « pas une proposition supérieure » à celle d’Air Canada.

« Le conseil d’administration a attentivement et exhaustivement examiné les modalités » de la proposition non sollicitée, a indiqué Transat, et a « déterminé à l’unanimité » qu’elle « n’est pas dans le meilleur intérêt de [l'entreprise] et de ses parties prenantes ».

Les prochaines étapes se dérouleront au niveau réglementaire : l’entente reste maintenant à être approuvée par les autorités canadiennes et européennes. La date butoir en Europe est fixée au 9 février.

D’autres détails suivront.