Un horizon de 15 ans pour l’avion à hydrogène: faisable, selon Airbus

La mise en service d’un avion à hydrogène d’ici 2035 est un projet « ambitieux, mais faisable », estime la directrice de la technologie d’Airbus, en évoquant toutefois le besoin d’impliquer toute une série de secteurs pour y arriver. Entre autres car il faudra verdir les moyens de production, et à grande échelle, de ce que plusieurs ont appelé le carburant de l’avenir.

À l’heure actuelle, environ 90 % de l’hydrogène consommé par le secteur industriel dans le monde est « gris », produit à partir de combustibles fossiles, a souligné lundi Grazia Vittadini en marge d’une présentation au Forum innovation spatiale international, organisé par la grappe Aéro Montréal. Ce pourcentage serait même de 95 %, selon certaines estimations. Or pour décarboniser les émissions du secteur aérien, cela devra changer.

« Nous tenons pour acquis que l’hydrogène dont nous nous servirons, bien sûr, est de l’hydrogène vert. C’est pourquoi il est important de mener un front commun à travers plusieurs industries différentes », a dit Mme Vittadini lors d’une entrevue par vidéoconférence au Devoir. Au final, il faudrait que la production de cet hydrogène vert se fasse à un coût qui ne pénalise pas les clients, a-t-elle ajouté en disant que le constructeur aéronautique voudra maintenir « un pied d’égalité » parmi les transporteurs, peu importe ce qu’ils se trouveront à injecter dans les réservoirs.

Axe majeur

Le dévoilement du projet d’avion à hydrogène, qui se décline en trois concepts, a été décrit par Airbus lors de l’événement de septembre comme un « moment historique pour l’ensemble du secteur de l’aviation commerciale » en route vers un vol zéro émission. L’industrie aérienne a cherché des moyens de réduire sa consommation de carburant au fil du temps — un désir auquel a voulu répondre la CSeries — mais certaines critiques se sont intensifiées depuis quelques années, un phénomène qui s’est retrouvé plus que jamais sur le radar avec, entre autres, la militante Greta Thunberg.

Les trois concepts sont connus. Le premier est un turboréacteur dont l’apparence rappelle les modèles traditionnels, pouvant transporter jusqu’à 200 passagers sur 3700 kilomètres à l’aide d’une turbine à gaz modifiée. Le deuxième est un turbopropulseur à hélices (jusqu’à 100 passagers, 1850 kilomètres). Le troisième est d’apparence futuriste, à l’image d’une raie et dont les capacités seraient semblables au premier. Parmi les enjeux que l’on connaît déjà figurent le stockage de l’hydrogène, par exemple, ce qui aura une incidence sur la conception de l’avion, mais aussi les méthodes de ravitaillement aux aéroports.

Un peu partout, y compris au Québec, des acteurs se positionnent pour produire de l’hydrogène vert, fait à partir de l’électrolyse de l’eau et d’énergie renouvelable. À Bécancour, par exemple, Air Liquide a récemment commencé sa production industrielle. Hydro-Québec veut également aider à développer la filière.

Airbus s’est déjà penchée sur les avions à hydrogène dans le cadre du projet Cryoplane, a mentionné M. Vittadini. Il y a près d’une vingtaine d’années, le rapport final du projet financé par l’Union européenne — auquel ont participé 35 partenaires du privé, du secteur universitaire, etc. — a conclu à la faisabilité d’un avion à hydrogène liquide. L’étude avait notamment abordé la diminution des émissions, la sécurité et les enjeux aéroportuaires. Les données indiquent généralement que les émissions mondiales associées à l’industrie du transport aérien représentent entre 2 et 3 % des émissions totales.

L’Association internationale du transport aérien (IATA) a récemment demandé aux États de soutenir le développement de carburants durables (SAF, pour Sustainable Aviation Fuel), son objectif étant de réduire de moitié ses émissions nettes de GES d’ici 2050 par rapport au niveau de 2005.