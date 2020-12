Transat a besoin d’argent pour survivre

Transat A.T. estime qu’elle aura besoin d’environ un demi-milliard de dollars l’an prochain afin de poursuivre ses activités si la transaction qui doit lui permettre de passer sous l’aile d’Air Canada avorte.

En dévoilant ses résultats du quatrième trimestre, qui s’est soldé par une perte nette de 238,1 millions, ou 6,31 $ par action, le voyagiste québécois a signalé qu’en date du 31 octobre, il existait une « incertitude significative susceptible de jeter un doute important » sur sa capacité à « poursuivre son exploitation ». La perte nette attribuable aux actionnaires pour l’exercice atteint les 496,5 millions.

L’entreprise a expliqué qu’elle s’affairait actuellement à « sécuriser » ses besoins de financement pour 2021.

Les actionnaires de Transat A.T. doivent se prononcer mardi prochain sur la nouvelle version de la transaction avec Air Canada. La plus importante compagnie aérienne du pays offre désormais 5 $ pour chaque action du voyagiste dans le cadre d’une offre évaluée à 190 millions. Son offre précédente était de 18 $ par action, pour une valeur de 720 millions.

Au 31 octobre 2020, la trésorerie et les équivalents de trésorerie s’établissaient à 426,4 millions, comparativement à 564,8 millions au 31 octobre 2019. Les dépôts reçus des clients pour des voyages à venir s’établissaient à 608,9 millions, par rapport à 561,4 millions. « En raison de cette crise sanitaire soudaine, imprévisible et sans précédent, ainsi que des restrictions de voyage qui en ont résulté, la Société a pris la décision, à l’instar des autres transporteurs canadiens, d’émettre des crédits-voyages pour les voyages annulés. Au 31 octobre 2020, ces crédits-voyages représentaient 531,7 millions, dont 43 % étaient placés en fiducie, la différence correspondant à des dépôts effectués directement auprès d’Air Transat ou de filiales étrangères », souligne Transat.

Transat A.T. n’a généré que des revenus de 28,4 millions au quatrième trimestre, comparativement à 664,8 millions à la même période il y a un an, et de 1,3 milliard pour l’exercice actuel contre 2,9 milliards en 2019.