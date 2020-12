Entrée fracassante en Bourse pour Airbnb

Airbnb a remporté un franc succès à l’occasion d’une première cotation exubérante à Wall Street, jeudi. Son action a clôturé à 144,71 $US sur le Nasdaq, en hausse de 113 % par rapport à son prix d’introduction en Bourse. À ce niveau, Airbnb est valorisée à environ 100 milliards en Bourse, selon Bloomberg.

La propagation de la pandémie aux États-Unis, au printemps, avait marqué un coup d’arrêt pour les sociétés souhaitant se frotter aux marchés. Mais la vie boursière est depuis repartie de l’avant et les investisseurs montrent un appétit vorace pour les nouvelles arrivées. Mercredi, le livreur de repas et de courses à domicile DoorDash avait déjà fait une entrée en trombe à Wall Street, en s’envolant de 86 %.

Airbnb avait initialement prévu de mettre sur le marché ses actions à une fourchette de prix allant de 44 $US à 50 $US l’unité, avant de grimper à 68 $US mercredi soir. Le niveau de l’action a continué à exploser jeudi matin pour finalement commencer la cotation à 146 $US.

Une fois les frais décomptés, la société a récupéré 3,4 milliards d’argent frais grâce à cette opération. Le groupe a désormais quatre millions d’hôtes à son compteur et plus de 825 millions de clients.

La plateforme a été heurtée de plein fouet par les mesures sanitaires imposées dans le monde — son chiffre d’affaires des neuf premiers mois de 2020 a plongé de 32 % sur un an. L’entreprise a dû lever en urgence 2 milliards pour faire face à la crise et licencier environ 25 % de ses salariés. Cela lui a permis de relever la tête pendant les vacances d’été : de juillet à septembre, la plateforme a gagné 219 millions.