Mastercard ne traitera plus les paiements destinés au site Pornhub à la suite d’une enquête sur la présence de contenu illégal sur sa plateforme.

Le site pornographique le plus populaire au monde est géré par l’entreprise Mindgeek, basée à Montréal. L’entreprise s’est retrouvée en eaux chaudes après la publication d’une enquête du New York Times révélant que des vidéos de pornographie juvénile et de vengeance pornographique étaient hébergées sur sa plateforme.

Une enquête de Visa est également en cours.

D’autres détails suivront.