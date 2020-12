La construction résidentielle va reculer en 2021

Après une année 2020 plutôt exceptionnelle, la construction résidentielle devrait reculer au Québec l’an prochain. Les investissements prévus se déplaceront vers la rénovation.

Dans ses prévisions dévoilées mercredi, l’Association des professionnels de la construction et de l’habitation du Québec (APCHQ) cible à 48 500 les mises en chantier au Québec cette année, soit une légère hausse de 1 %. Paul Cardinal, directeur du Service économique, qualifie ce résultat d’exceptionnel. La nouvelle construction s’est même montrée plus vigoureuse que les prévisions de l’APCHQ, qui misaient initialement sur un léger repli de 3 % en 2020, a-t-il souligné.

L’Association rejoint toutefois le consensus et anticipe un recul de 7 % en 2021, avec 45 000 mises en chantier résidentielles. Un premier recul en six ans qui sera entièrement attribuable à un ralentissement dans le segment locatif, dit-elle.

La construction de logements destinés au marché locatif avait atteint un sommet vieux de 32 ans au Québec en 2019 avec 24 695 mises en chantier dans les centres urbains de 10 000 habitants et plus. Elles se maintiendront autour de 24 500 cette année, pour diminuer de 20 % en 2021, à 19 500. « Les taux d’inoccupation devraient graduellement remonter au cours des prochains mois, dans la foulée d’une demande affaiblie par l’effondrement du solde migratoire et le nombre élevé de logements locatifs déjà en construction », ajoute-t-elle.

L’unifamilial

Dans l’unifamilial, secteur qui connaît un certain regain d’intérêt, l’APCHQ prévoit des hausses des mises en chantier de 5 % et de 8 % respectivement en 2020 et 2021. « Alors que l’essor du télétravail a provoqué un intérêt accru pour les banlieues, les plus petits centres urbains et les régions rurales, la maison unifamiliale devrait regagner un peu de terrain en 2021 », soutient Paul Cardinal.

Pour leur part, les mises en chantier de copropriété devraient baisser de 5 % en 2020 et connaître une légère hausse de 1 % l’an prochain.

En baisse de 8 % cette année, les dépenses en rénovation devraient bondir de 16 % l’an prochain, « ce qui permettra d’atteindre les 15,8 milliards de dollars d’investissements en rénovation résidentielle. Un nouveau record pour ce secteur » !