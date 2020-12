Bond des acheteurs qui envisagent de quitter Montréal

Un sondage publié révèle que 34 % plus de résidants du Grand Montréal ayant l’intention d’acheter une résidence au cours des cinq prochaines années envisagent de quitter la région métropolitaine qu’il y a deux ans.

La proportion des résidants du Grand Montréal qui souhaitent aller s’établir en périphérie est passée de 9,7 % en 2018 à 13 % en 2020, selon le coup de sonde effectué par la firme Léger, une augmentation qualifiée de « statistiquement significative ».

L’émergence du télétravail lors de la pandémie est la raison sous-jacente à cette hausse, de même que l’augmentation importante du prix des propriétés, qui a crû de 20 % en un an dans le Grand Montréal, estime Paul Cardinal, directeur du service économique de l’Association des professionnels de la construction et de l’habitation du Québec (APCHQ). « La hausse des prix à Montréal fait partir les gens de l’île de Montréal. D’autres personnes partent plus loin en périphérie », a pour sa part conclu Charles Brant, directeur du service de l’analyse du marché de l’Association professionnelle des courtiers immobiliers du Québec (APCIQ). Le phénomène s’observait déjà dans les dernières années, mais ce « mouvement s’est accéléré » avec la COVID-19.

Aucun des deux analystes ne semblait surpris par cette augmentation, M. Cardinal la qualifiant de « vague […] mais pas d’un tsunami » et M. Brant estimant que ce n’est « pas étonnant, pas non plus une révolution », mais plutôt « une confirmation de tendance ». L’étude, qui a été menée pour le compte de leurs organisations, du Fonds immobilier de solidarité FTQ et de la Société d’habitation du Québec (SHQ) visait à faire le point sur les intentions d’achat et de vente dans le secteur immobilier du Québec.

La proportion de futurs acheteurs qui habitent dans le Grand Montréal et qui sont indécis quant à la région de leur nouvelle résidence a aussi explosé, passant de 7,6 % à 12,2 %. « Ça va dans l’esprit de la crise sanitaire qu’on vit en ce moment, croit M. Cardinal. Dans une très forte majorité, les gens aiment le télétravail et ils espèrent continuer comme ça. Mais dans les faits, est-ce qu’ils vont pouvoir continuer sur une base régulière à travailler de la maison deux ou trois jours par semaine ? Probablement qu’il y en a plusieurs qui ne savent pas encore ce que leur employeur va permettre. »