La campagne Instagram du Ritz-Carlton pour les enfants malades de Sainte-Justine fait réagir

Le Ritz-Carlton de Montréal a lancé dimanche une campagne sur les réseaux sociaux visant à offrir des jouets aux enfants malades du CHU Sainte-Justine pour les Fêtes. Sur Instagram, l’hôtel de luxe promettait d’offrir un jouet pour chaque partage de sa publication. Face à la popularité insoupçonnée de la vidéo, le Ritz-Carlton a finalement modifié sa publication lundi, spécifiant qu’il « livrera des jouets » sans faire mention du nombre de cadeaux en fonction des partages de la publication — ce qui a suscité la déception de nombreux internautes.

« À notre grande surprise, l’enthousiasme suscité par la vidéo a largement dépassé nos attentes. Elle a été partagée plus d’un million de fois », indique Katia Piccolino, directrice des relations publiques et des commandites au Ritz-Carlton Montréal.

Depuis 2012, l’hôtel de luxe est un partenaire de la fondation du CHU Ste-Justine et a fait don de plus de 100 000 $ en argent et jouets, peut-on lire sous la publication Instagram.

« Tous les ans, on tient des évènements de bienfaisance pour les enfants de l’hôpital. Cette année, encore plus que les autres en raison du contexte lié à la pandémie, on a voulu contribuer en livrant directement des cadeaux aux enfants pour le temps des Fêtes. »

L’objectif est atteint : chaque enfant du centre hospitalier pédiatrique recevra un cadeau pour Noël et les jouets seront distribués le 20 décembre. La Fondation précise qu’elle s’assurera « que les cadeaux offerts par le Ritz seront remis aux enfants selon les besoins de l’hôpital ».

Malgré tout, certains internautes reprochent au Ritz-Carleton de ne pas honorer son engagement et de « capitaliser sur l’empathie du public à l’endroit des enfants malades », comme on peut lire dans cette publication d’Audrey Monette.

Mme Piccolino, qui déplore cette vague de critiques, souligne que l’intention du Ritz-Carleton n’a jamais été d’avoir une telle portée. « On ne s’attendait vraiment pas à avoir un million de partages. C’est évident qu’on ne peut pas distribuer un million de jouets, même l’hôpital ne pourrait pas recevoir cette quantité de cadeaux. On espère profondément que notre publication, même si elle a suscité quelques remous, permettra de conscientiser les gens à donner pour la cause des enfants malades. »