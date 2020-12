Ottawa recrute Michael Sabia comme sous-ministre

Il a eu les mains dans la création de la taxe sur les produits et services (TPS), a été tour à tour sous-secrétaire du cabinet au bureau du Conseil privé, numéro deux du Canadien National, grand patron de Bell Canada et président de la Caisse de dépôt et placement du Québec. Le 14 décembre, Michael Sabia ajoutera un nouveau rôle à sa feuille de route : sous-ministre fédéral aux Finances, une fonction névralgique au moment où Ottawa travaille sur la relance économique tout en gérant un déficit sans précédent.

Nommé lundi par le premier ministre Justin Trudeau, M. Sabia, qui occupait jusqu’ici la présidence du conseil de la Banque de l’infrastructure du Canada, apporte « une riche expérience des secteurs public et privé à son nouveau rôle », a indiqué Ottawa en précisant que l’un des faits saillants de son parcours demeure la reconstruction de la Caisse dans la foulée de la crise financière de 2008, un chantier de plusieurs années qui en a fait « une institution financière mondiale ».

M. Sabia succédera à Paul Rochon, qui deviendra haut fonctionnaire auprès du Bureau du Conseil privé. L’ex-président de la Caisse de dépôt, qui travaillera avec la ministre Chrystia Freeland, n’était pas disponible pour des entrevues lundi.

Connaissance du milieu

« Le Canada est chanceux d’avoir quelqu’un comme Michael Sabia », a dit en entrevue Karl Moore, professeur de stratégie et d’organisations à l’Université McGill. Il y reçoit fréquemment des p.-d.g. en classe, un groupe trié sur le volet qui comprend notamment M. Sabia. L’ex-p.-d.g. de la Caisse a une capacité hors du commun à relier les grands enjeux pour en tracer un portrait d’ensemble exhaustif. « C’est une rock star des affaires, selon les critères non seulement canadiens mais internationaux. Il connaît les gens au fédéral, comment ça fonctionne et possède un réseau de contacts mondial absolument incroyable. »

Le parcours de M. Sabia, qui a marché tant dans le privé que dans le public, fait en sorte qu’« il y a plein de gens » à qui il pourra parler, selon M. Moore. « C’est davantage un chat qu’un chien. Il choisit son propre chemin, quelle que soit la pression pour l’amener ailleurs. […] Et il est à un niveau où, à son âge et avec son expérience, il est capable de débattre avec la ministre des Finances et le gouverneur de la Banque du Canada. »

Depuis février 2020, M. Sabia était également directeur de la Munk School of Global Affairs and Public Policy à l’Université de Toronto.

D’Ottawa à la Caisse en passant par le CN et Bell

Né en 1953, M. Sabia fait d’abord des études à l’Université de Toronto et Yale. Au cours des années 80 et au début des années 90, il occupe des postes clés dans les hautes sphères du gouvernement fédéral, particulièrement au ministère des Finances et au Bureau du conseil privé, où il travaille avec Paul Tellier.

Les premières années au ministère des Finances s’avèrent profondément formatrices. « Ce fut une occasion incroyable », se souviendra M. Sabia lors d’une entrevue au magazine Report on Business en 2000. « Lorsque vous travaillez au gouvernement et sur de grands enjeux, vous en apprenez beaucoup sur la capacité de fonctionner dans un environnement d’intérêts qui se trouvent en concurrence les uns avec les autres, et même en conflit. »

Paul Tellier l’amène ensuite avec lui au Canadien National, où Michael Sabia, parfois décrit comme un bourreau de travail capable d’enfiler des journées de 18 heures, sera chef de la direction financière de 1995 à 1999. Il quitte alors le chemin de fer pour rejoindre BCE, où il se retrouvera grand patron en 2002 pour entamer une longue restructuration de la compagnie et un recentrage sur sa mission principale.

Certains diront qu’un des chapitres les plus marquants survient en 2009, lorsque le gouvernement Charest le place à la tête de la Caisse de dépôt pour rebâtir l’institution dans la foulée d’un passage à vide qui indigne la population. C’est qu’après la crise du papier commercial, en 2007-2008, survient un rendement négatif de -25 % pour l’année 2009, à l’instar de ce qu’innombrables autres investisseurs institutionnels ont vécu.

Pour refaire les bases, M. Sabia et l’équipe travailleront sur la gestion du risque, la diversification des placements, un accent plus prononcé sur l’international et, dans les dernières années, une réduction de l’empreinte carbone des portefeuilles par dollar investi. Sous sa gouverne, l’actif net est passé de 120 à plus de 320 milliards. Alors qu’une partie de la population et de la classe politique n’en revenaient pas du choix du gouvernement Charest en 2009, de nombreux acteurs finiront par dire, à peine quelques années plus tard, que le choix était le bon.