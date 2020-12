WSP devient un acteur majeur des services conseil environnementaux

La multinationale montréalaise WSP se hissera au sommet de l’industrie du service conseil en environnement grâce à l’acquisition du cabinet ontarien Golder pour environ 1,5 milliard, a-t-elle annoncé jeudi en faisant valoir que la relance post-COVID dans une perspective d’économie sobre en carbone est l’occasion parfaite pour unir les deux entreprises.

L’achat de Golder par la firme de génie conseil, qui portait auparavant le nom Genivar, donnera naissance à un acteur dont les revenus totaux se situeraient entre 8 et 9 milliards et dont 25 % proviendraient du secteur environnemental.

« Le résultat de cette transaction, c’est qu’on va créer la plus importante société mondiale de service conseil en environnement, ce qui n’est pas peu dire », a affirmé en entrevue téléphonique le président et chef de la direction de WSP, Alexandre L’Heureux. « Sur notre contingent de 54 000 employés, on va en avoir 14 000 qui seront dédiés à la transition verte à travers le monde. On va jouir d’une position privilégiée pour tirer profit des tendances ESG en forte croissance [environnement, social, gouvernance]. »

Cela, a poursuivi M. L’Heureux, stimulera la demande de services environnementaux mais également le développement d’infrastructures durables. « C’est ce que je trouve le plus intéressant. Non seulement WSP est une des plus grandes firmes d’ingénieurs au monde, mais maintenant, en plus d’être un chef de file mondial en services conseil environnementaux, on peut maintenant aspirer à aider nos clients, les gouvernements à travers le monde, au développement d’infrastructures durables avec le futur en tête. C’est une position incroyable pour une firme québécoise. »

À l’heure actuelle, Golder compte 7000 employés dans 155 bureaux répartis sur 30 pays. La compagnie fondée en 1960 est basée à Mississauga et sa propriété repose très majoritairement entre les mains des employés. « Combiner l’expertise de Golder, leader du secteur, avec l’impressionnante plateforme mondiale de premier ordre de WSP et ses services hautement complémentaires apportera des avantages à long terme à nos employés et contribuera à créer plus de valeur pour nos clients », a dit son président et chef de la direction mondiale, Hisham Mahmoud. « Ce point de vue est partagé et confirmé par le soutien massif de nos associés dans le cadre de l’opération. »

L’annonce de la transaction s’est traduite par une réaction immédiate à la Bourse de Toronto, où l’action de WSP gagnait en après-midi près de 14 % à 109,91 $.