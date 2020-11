Ottawa souhaite sauver le tourisme et l’industrie aérienne de la COVID-19

Pour assurer la survie des entreprises du secteur touristique mis à mal par la pandémie, Ottawa garantira des prêts financiers aux hôtels, restaurants, et autres services d’hospitalité, en plus de réserver de l’argent pour maintenir le transport de leurs clients par avion.

Le tourisme risque d’être encore fortement bouleversé au moins jusqu’en juin 2021, estime d’Ottawa dans sa récente mise à jour économique, publiée lundi, qui annonce une aide supplémentaire aux entrepreneurs touristiques pour qui la subvention salariale d’urgence ne suffisait plus à maintenir les quelque 750 000 emplois de ce secteur essentiel aux régions.

Les hôtels et autres entreprises touristiques seront admissibles à un tout nouveau « crédit pour les secteurs durement touchés », dans lequel le gouvernement va garantir à 100% des prêts bancaires contractés auprès des banques. Le secteur culturel pourra également y bénéficier (voir boîte). Jusqu’à 1 million $ sera offert par entreprise, à un faible taux t’intérêt, et remboursables au maximum sur 10 ans. Les fins détails du plan restent toutefois à préciser.

À cela se rajoute le fonds de relance régional, bonifié en octobre, dont 281 M $ seront alloués au Québec. Le quart de cette somme est spécialement dédié aux entreprises touristiques locales.

Transport aérien

Encore faut-il que les touristes se rendent à destination, au moment où le transport aérien est aux prises avec d’importantes baisses de clientèle. Plus de 1,4 milliard $ sur les 6 prochaines années leur sera consacré.

Le gouvernement a annoncé une panoplie de mesures visant à faire éviter la banqueroute aux petits transporteurs aériens régionaux (206 M$ sur deux ans) et aux petits aéroports régionaux (186 M$ sur deux ans). On prévoit un allégement de loyer pour tous les aéroports qui paient un loyer au fédéral (229 M$ sur 4 ans), plus un soutien financier de 65 M$.

Un demi-milliard de dollars est aussi investi pour améliorer les infrastructures de santé, de sécurité et de transport en commun des aéroports. Cela inclut le financement du nouveau terminal du Réseau express métropolitain (REM) à l’aéroport international Pierre-Elliott-Trudeau, précise-t-on.

Même si le fédéral reconnait que la pandémie menace la viabilité des transporteurs aériens, aucun montant n’est encore alloué aux grands joueurs tel qu’Air Canada. Des discussions sont en cours entre les transporteurs et Ottawa pour le versement d’une éventuelle aide financière, dont le montant n’a pas encore été estimé, mais qui devrait se rajouter encore au montant du déficit.

Annonces en culture

Les entreprises du secteur culturelles sont aussi considérés comme faisant partie d’un « secteur durement touché ». Elles ont été parmi les premières à fermer leurs portes et seront probablement parmi les dernières à reprendre leurs activités normales.

Les artistes qui préparent des spectacles, soit (sécuritairement) en personne ou de manière numérique à distance, auront accès à une nouvelle enveloppe de 181,5 M$ gérée par le ministère du Patrimoine canadien et le Conseil des arts du Canada. De plus, le fédéral reconduit différents programmes annoncés en 2019, comme le Développement des communautés par le biais des arts et du patrimoine, le Fonds du Canada pour la présentation des arts et le Fonds de la musique du Canada.

Les stations de télévision et de radio locales, « dont les Canadiens dépendent pour écouter les nouvelles et se divertir », pourront quant à elles économiser jusqu’à 50 millions $ en droits de licence de radiodiffusion l’an prochain. Le même montant est destiné aux artisans du cinéma et de la télévision via un Fonds d’indemnisation à court terme pour productions audiovisuelles.

Bien qu’aucun montant n’a été alloué pour cette raison, le fédéral précise qu’il fournira une aide aux festivals en danger qui lui en feront la demande.