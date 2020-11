Une acquisition pour CAE, qui émet des actions

Malgré la pandémie de COVID-19 qui secoue le secteur de l’aviation commerciale, le spécialiste des simulateurs de vol et de la formation CAE achète en Europe en plus d’émettre pour 450 millions de dollars d’actions, dont un bloc ira à la Caisse de dépôt et placement du Québec.

Après la clôture des marchés, lundi, la multinationale québécoise a annoncé l’acquisition de Flight Simulation Company dans le cadre d’une transaction qui évalue cette société européenne à environ 108 millions. Fondée en 2005, cette compagnie établie à Amsterdam possède déjà des simulateurs de vol construits par CAE et offre entre autres des services aux compagnies aériennes et aux transporteurs de fret.

Parallèlement, CAE a conclu une entente avec un syndicat de preneurs fermes afin d’émettre 10,06 millions d’actions ordinaires au prix de 29,85 $, pour ainsi récolter 300 millions. CAE s’est aussi entendue avec la CDPQ afin qu’elle effectue un placement privé de 150 millions. À la Bourse de Toronto, lundi, le titre de CAE a clôturé à 31,40 $, en hausse de 5,65 %, ou 1,68 $.

L’argent récolté servira à financer l’acquisition de Flight Simulation Company, notamment, a indiqué CAE, qui compte également utiliser le produit net pour rembourser ses emprunts. De plus, les preneurs fermes bénéficient d’une option de surallocation qui leur donne le droit d’émettre d’autres actions afin de récolter jusqu’à 45 millions.

Selon la firme de données financières Refinitiv, la Caisse de dépôt détient environ 4,38 millions d’actions de CAE, ce qui lui confère une participation de 1,7 %. Il est le huitième actionnaire en importance de la compagnie.