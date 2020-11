Excédent en hausse pour Desjardins au 3e trimestre

Le Mouvement Desjardins a affiché vendredi un excédent avant ristournes de 729 millions $ pour son troisième trimestre, en hausse de 27,9 % par rapport à la même période l’an dernier.

La coopérative financière a attribué ces meilleurs résultats à la bonne performance du réseau des caisses, de Valeurs mobilières Desjardins et du secteur de l’assurance de dommages.

En outre, les provisions pour pertes de crédit ont été réduites par rapport à celles du troisième trimestre de 2019.

Desjardins a souligné que la pandémie de COVID-19 avait néanmoins pesé sur ses résultats, en entraînant une baisse des volumes d’affaires des activités de paiement et de financement dans les services de cartes Desjardins.

Ses revenus d’exploitation ont atteint 4,64 milliards $, ce qui représentait une hausse de 5,6 % par rapport au même trimestre l’an dernier.

Le retour aux membres et à la collectivité de Desjardins a atteint 104 millions $ au plus récent trimestre, un montant comparable à celui de la même période en 2019, a noté la coopérative. Cette somme comprend notamment une provision pour ristournes de 80 millions $ et un total de 14 millions $ en commandites, dons et bourses d’études.

Le ratio de fonds propres total du Mouvement Desjardins a atteint 22,1 %, alors qu’il était de 22,4 % à la fin du trimestre précédent.