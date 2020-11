Bénéfice stable pour Hydro-Québec au troisième trimestre

Hydro-Québec a enregistré un bénéfice net de 203 millions au cours du troisième trimestre, un montant semblable à celui de la même période en 2019 qui, avec la reprise économique ici et dans ses marchés d’exportation, semble suggérer une certaine stabilisation de la situation financière malgré la pandémie.

Pour les neuf premiers mois de l’année, a cependant précisé la société d’État vendredi, le bénéfice net est en baisse de 435 millions par rapport à l’an dernier, et il demeure tout aussi difficile de prédire les effets de la crise de la COVID-19 « à court et à plus long terme ».

Par ailleurs, Hydro-Québec a fait passer à 114 millions sa provision liée au risque de non-recouvrement, comparativement à 81 millions en juin 2020 et à 60 millions à la fin du troisième trimestre de 2019.

La présidente d’Hydro-Québec, Sophie Brochu, a indiqué cet été que la direction s’attendait à un bénéfice net d’un peu plus de 2 milliards en 2020, un recul significatif comparativement au bénéfice de 2,9 millions que la société d’État prévoyait avant que la pandémie n’entraîne une baisse de la consommation d’énergie au sein de sa clientèle globale. Le gouvernement surveille ces données de très près car selon la loi, Hydro-Québec lui verse 75 % de son bénéfice net sous forme de dividende annuel.

La consommation d’électricité au Québec a diminué de 4 % depuis l’instauration des mesures sanitaires, a indiqué Hydro-Québec vendredi. Entre autres, celle du secteur résidentiel a grimpé de 5 % mais celle du secteur des grands industriels s’est repliée de 9 %. Dans le secteur commercial, institutionnel et des petits industriels, la baisse se chiffre à 8 %.