Télétravailler et s’évader

Ce texte fait partie du cahier spécial Tourisme d'affaires

L’essor fulgurant du télétravail et la fermeture des frontières en raison de la pandémie auront forcé l’industrie du tourisme à cibler une clientèle plus locale. Plusieurs établissements hôteliers et complexes touristiques proposent désormais des forfaits spécialement destinés aux télétravailleurs, visant à allier travail et loisirs.

C'est notamment le cas du Ritz-Carlton de Montréal, qui offre depuis la rentrée le forfait « Télétravaillez à l’hôtel ». Il comprend la location d’une chambre pour la journée, le service de voiturier et la pause café. Après avoir sondé le marché montréalais, l’administration de l’hôtel de luxe a constaté chez la clientèle « une envie de s’évader un peu et de mixer le loisir et le business », explique François Parmentier, gestionnaire du marketing de l’établissement.

Du côté du Massif de Charlevoix, l’idée d’offrir des forfaits aux télétravailleurs était déjà dans les plans il y a un an. Leur mise en place a toutefois été accélérée par la pandémie, explique la directrice des communications et du marketing du complexe récréotouristique, Maude Barrette Desjardins.

Le site s’apprête d’ailleurs à afficher des forfaits en hébergement pour le télétravail dans les condos situés au pied des pentes de ski. « Les gens pourront louer une chambre et acheter un billet de ski avec un accès prioritaire sur les pistes », explique-t-elle.

Des installations consacrées au télétravail sont rendues disponibles dans les chalets communs de la montagne, habituellement réservés aux skieurs. Elles comprennent notamment une salle destinée aux espaces de travail partagés et une pièce privée pour les entreprises, disponible sous réservation.

Une nouvelle clientèle

Avec ces forfaits, les professionnels du tourisme comptent désormais sur l’arrivée d’une nouvelle clientèle plus locale pour poursuivre leurs activités.

« C’est certain que l’hôtel souffre et est loin des résultats qu’on pouvait faire les années normales », concède M. Parmentier, qui estime cependant que leur offre a fonctionné mieux que prévu. « On voit que ça marche plutôt bien et que, oui, il y a beaucoup de gens qui sont intéressés. »

Le Ritz-Carlton attire dorénavant principalement une clientèle québécoise, alors qu’il s’agissait plutôt de gens provenant d’ailleurs au Canada et des États-Unis avant la pandémie. « Ils comprennent qu’ils n’ont pas besoin de voyager 6000 kilomètres pour prendre un peu de bon temps, pour s’échapper de leur quotidien, de leur nouvelle normalité. Et c’est là-dessus qu’on a misé », précise M. Parmentier.

Si elle avait déjà constaté l’intérêt des pigistes et des travailleurs autonomes de venir au Massif avant le mois de mars, Mme Barrette Desjardins remarque également que des entreprises viennent maintenant acquérir un chalet près de la montagne pour leurs employés. « C’est sûr que la pandémie amène un frein par rapport à ça, mais […] ça donne la chance aux gens de sortir de la ville, de venir travailler pendant une semaine », souligne-t-elle.

Le Massif compte d’ailleurs maintenir ses offres pour le télétravail quand la situation reviendra à la normale. Pour Mme Barrette Desjardins, ce « n’est plus juste une tendance, c’est devenu un mode de vie pour tout le monde », et qui est là pour de bon.