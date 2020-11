La technologie à la rescousse du tourisme d'affaires

Ce texte fait partie du cahier spécial Tourisme d'affaires

Réputée internationalement pour le nombre et l’ampleur de ses événements d’affaires, Montréal connaît une véritable disette dans ce secteur depuis le début de la pandémie. Plusieurs acteurs de la métropole ont toutefois trouvé des solutions technologiques permettant de soutenir cette industrie à court terme et qui constitueront sans aucun doute de belles possibilités à l’avenir.

Depuis le mois de mars, le département Ventes et Services aux congrès de Tourisme Montréal connaît une situation sans précédent. Presque tous les événements d’affaires de l’année 2020 coordonnés par ce bureau ont effectivement été annulés en raison des mesures sanitaires mises en place par les autorités. Or, étant donné que Montréal est la destination qui accueille le plus de congrès en Amérique du Nord, et que les retombées économiques et culturelles de ces événements sont considérables, il y a lieu de se faire du souci, comme l’indique Mme Mylène Gagnon, vice-présidente du département : « Nous avons réussi à reprogrammer d’ici 2024 50 % des congrès prévus en 2020. Mais l’incertitude planant encore pour les mois à venir, nous commençons déjà à repositionner les congrès prévus l’année prochaine. Ce n’est pas évident. »

Innover en temps de crise

Malgré tout, les acteurs de l’événementiel montréalais ont rapidement réagi en accélérant l’implantation de technologies déjà perçues comme prometteuses avant la crise. Mme Gagnon souligne : « Grâce à la performance de nos plateformes, il est possible d’organiser un événement de grande ampleur 100 % virtuel avec les constituantes du présentiel : stands, présentations, rendez-vous, petits ou grands ateliers. Cela ne remplace pasle contact humain, mais c’est un bon substitut en attendant. Et ce sera un complément incontournable par la suite. »

Un avis partagé par son confrère Pierre Bellerose, conseiller stratégique sénior à Tourisme Montréal et président de MT Lab, le tout premier incubateur en Amérique du Nord spécialisé dans le tourisme, la culture et le divertissement. Selon lui, deux enjeux se sont révélés avec la pandémie : « L’enjeu sanitaire, car il faut dorénavant assurer la distanciation entre les congressistes et une hygiène maximale des lieux d’accueil. Et l’enjeu lié à la réinvention du tourisme d’affaires, qui s’apprête à devenir de plus en plus hybride, c’est-à-dire à conjuguer le présentiel et le virtuel. »

Or, les petites entreprises en démarrage liées à MT Lab ne manquent pas d’innovations propices à répondre à ces besoins. My smart journey proposait déjà avant le confinement des parcours récréatifs sans contact qui permettent, au moyen d’un cellulaire et de codes QR, d’avoir accès à des contenus de toutes natures. D’autres start-up québécoises ont de leur côté saisi des occasions lors de la pandémie. C’est le cas de Hook Motion, quia conçu un système aérien de mesure de température pouvant analyser jusqu’à 20 passants à la fois. On peut aussi penser aux vaporisateurs antibactériens aux odeurs du Québec créés par Stimulation Déjà Vu, ainsi qu’aux distributeurs de masques sans contact mis au point par Brite4. « En raison des contraintes sanitaires actuelles liées aux vestiaires, les casiers connectés développés par Locketgo, que l’on peut ouvrir et fermer avec un code cellulaire, ont également eu un succès fou à un congrès organisé avant la deuxième vague », souligne Mme Gagnon.

Un avenir hybride

Ces innovations sont-elles en place sur le terrain ? Pas partout, mais on en trouve certaines au Palais des congrès de Montréal, qui avait amorcé un virage technologique avant que la pandémie ne frappe le Québec. Avec trois studios de haute technologie implantés au cœur de l’établissement et de l’espace pour en ajouter d’autres, le volet Palais Media Propulsion connaît déjà un franc succès. « Nous pouvons aussi bien organiser des enregistrements de type entrevue avec deux personnes que monter des plateaux pouvant en accueillir des centaines », explique le p.-d.g., Robert Mercure.

Ce dernier croit aussi fermement en l’avenir hybride du tourisme d’affaires. « Je suis un homme optimiste et réaliste. Je pense donc qu’il y aura un retour du présentiel, car les gens ont besoin de se voir, de se retrouver. Mais grâce au virtuel, il est possible de rejoindre beaucoup plus de monde et donc d’avoir bien plus d’impact. La clientèle réclamera ce complément. » Et ce n’est pas l’événement MTL Réunion, qui a réuni virtuellement le 28 octobre dernier 2000 participants de 30 pays au Palais des congrès, qui le contredira.