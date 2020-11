Air Canada annule des commandes d’Airbus A220

Toujours secouée par la pandémie de COVID-19 et les restrictions de voyage qu’elle provoque, Air Canada continue à sabrer ses dépenses en annulant des commandes d’avions, une décision qui touche les Airbus A220 construits à Mirabel, dans les Laurentides.

En dévoilant lundi une perte nette de 685 millions $, ou 2,31 $ par action, au troisième trimestre, l’entreprise, qui a déjà éliminé 20 000 postes, a annoncé qu’elle suspendait ses annulations de vols régionaux alors qu’Ottawa s’apprête à discuter avec les compagnies aériennes à propos d’une aide sectorielle.

À la fin juin, Air Canada avait décidé de suspendre, de manière indéfinie, 30 lignes intérieures en plus de fermer huit escales régionales — une décision qui n’avait pas épargné le Québec. Le transporteur aérien a indiqué qu’un total de 95 « lignes intérieures, transfrontalières et internationales » et neuf escales au pays seront maintenues.

Dans une déclaration, la veille, le ministre fédéral des Transports, Marc Garneau, avait ouvert la porte à une aide sectorielle au secteur aérien en signalant qu’elle serait conditionnelle à un remboursement aux passagers dont les vols ont été annulés ainsi qu’au service régional.

Air Canada a décidé d’annuler 12 commandes d’A220-300, soit environ le quart de la commande ferme qui avait été passée pour 45 appareils, et 10 autres pour des avions Boeing 737 MAX 8. La société reportera également des livraisons qui étaient prévues au cours des deux prochaines années.

« Les résultats rendent compte des répercussions sans précédent de la pandémie sur le secteur du transport aérien à l’échelle mondiale et sur Air Canada pour le trimestre, qui est d’ordinaire le plus productif et lucratif pour la société », a indiqué son président et chef de la direction, Calin Rovinescu, dans un communiqué.

Les revenus de la société se sont établis à 757 millions $, alors qu’ils avaient été de 5,53 milliards $ au troisième trimestre l’an dernier — où Air Canada avait engrangé des profits de 636 millions $, ou 2,35 $ par action. Le nombre total de passagers transportés a plongé de 88 % au troisième trimestre.

Air Canada a consommé 818 millions $ de liquidités, environ 9 millions $ par jour, pendant le troisième trimestre, ce qui s’est avéré inférieur aux prévisions oscillant entre 1,35 milliard $ et 1,6 milliard $. Le transporteur prévoit réduire sa capacité au quatrième trimestre d’environ 75 % par rapport au quatrième trimestre de 2019.